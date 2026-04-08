Reaģējot uz Izraēlas triecieniem Libānai, Irāna atkal slēgusi Hormuza šaurumu. Baltais nams steidz to noliegt
Tiek ziņots, ka Irāna izlēmusi atkārtoti slēgt Hormuza šaurumu, reaģējot uz Izraēlas militārajiem manevriem. ASV gan publiski to noliedz.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs iepriekš paziņoja, ka pamiera vienošanās starp Izraēlu, ASV un Irānu, ir iekļauta arī Libāna, taču Izraēlas bruņotie spēki norādīja, ka uzbrukumi teroristiskajam grupējumam "Hizbollah" Libānā turpināsies, vēsta "CNN".
Ziņas, ka Hormuza šaurums atkārtoti slēgts gan preses konferencē steidz noliegt Baltais nams. "Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita nupat paziņoja, ka Irāna "ir apliecinājusi Baltajam namam, ka tā ļauj kuģu satiksmei turpināties", "neskatoties uz ziņām, ka Teherāna atkal ir slēgusi šo ūdensceļu".
“Tas ir gadījums, kad tas, ko viņi saka publiski, atšķiras, no darbiem,” viņa teica preses brīfingā, vienlaikus atzīstot, ka var būt nepieciešams laiks, līdz kuģi atkal sāks šķērsot šaurumu. “Kopumā mēs šodien esam novērojuši satiksmes pieaugumu šaurumā.”
Aģentūra "Fars" ziņoja, ka kopš pamiera stāšanās spēkā diviem naftas tankkuģiem ir atļauts šķērsot šaurumu. Jau ziņots, ka Izraēla veikusi spēcīgākos triecienus Beirūtai kopš kara sākuma, izraisot paniku Libānas galvaspilsētā. Kā arī Teherāna pat sākusi apsvērt iespēju izstāties no vienošanās par pamieru ar ASV, reaģējot uz uzbrukumiem. "Hizbollah" tiek uzskatīts par Irānas svarīgāko sabiedroto reģionā.