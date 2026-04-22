Kijivā apcietināts policists, kas apšaudes laikā aizbēga no notikuma vietas
Kijivas pilsētas Pečerskas rajona tiesa apcietinājusi 27 gadus veco Mihailo Drobnicki, kurš sestdien Kijivā notikušās apšaudes laikā aizbēga no notikuma vietas.
Drobnickis apcietināts uz diviem mēnešiem līdz 18. jūnijam. Tiesā policists skaidroja, ka uzbrukuma laikā atkāpies, kad uz viņu raidīti šāvieni. "Iznāca vīrietis ar automātu un sāka uz mani šaut. Es sāku atkāpties, jo atrados atklātā vietā, lai atrastu patvērumu. Kad es atkāpos, uz mani raidīja uguni," klāstīja Drobnickis.
"Kad atradu patvērumu, es sāku rīkoties, lai atrastu un atbruņotu uzbrucēju. Man ir ļoti žēl par notikušo, es katru dienu pārcilāju to savā prātā," sacīja policists.
Jau ziņots, ka sestdien ar karabīni bruņojies uzbrucējs vārdā Dmitro Vasiļčenkovs Kijivā raidīja šāvienus uz garāmgājējiem un vēlāk patvērās veikalā, kur turpināja šaut. Uzbrucējs nogalināja septiņus cilvēkus un tika nošauts aizturēšanas gaitā.
"Viņš dzimis Maskavā, bet kopš 1992. gada dienēja Ukrainas Bruņotajos spēkos, galvenokārt Odesas apgabalā," preses konferencē sacīja Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieks Ivans Vihivskis.
Pēc viņa teiktā, 2005. gadā Vasiļčenkovs devies izdienas pensijā. Pēc tam viņš pārcēlies uz Krieviju, bet 2017. gadā atgriezies Ukrainā un dzīvojis Doneckas apgabala Bahmutā, bet vēlāk - Kijivas Holosijivas rajonā. Pēc policijas priekšnieka teiktā, izmeklētāji izpētījuši viņa lapas sociālajos medijos. "Viņam tur ir tādi negatīvi viedokļi. Nevar teikt, ka viņam bija ukrainiska nostāja. Nedaudz tā, iespējams, ir nepareizā virzienā," komentēja Vihivskis.
Pēc viņa teiktā, kaimiņi Vasiļčenkovu raksturojuši kā noslēgtu cilvēku, kas dzīvojis viens. Vasiļčenkovs arī konfliktējis ar kaimiņiem. Sestdien Vasiļčenkovam bijis strīds ar kaimiņu, pēc tam viņš aizdedzinājis savu dzīvokli, paņēmis ieroci un devies projām, pastāstīja Vihivskis.
Vasiļčenkovs sācis šaut uz ielas un šaušanu turpinājis veikalā, nogalinot sešus cilvēkus un vairākus ievainojot. Uzbrucēju nošāva policija, mēģinot viņu aizturēt. Svētdien iesniedza atlūgumu Ukrainas patruļpolicijas priekšnieks Jevheņijs Žukovs, jo divi patruļpolicisti, kas sestdien pirmie ieradās vietā, kur notika apšaude, no turienes aizbēga, nemēģinot aizsargāt cilvēkus vai apturēt uzbrucēju.