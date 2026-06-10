Par Latvijas Dabas fonda direktori kļuvusi pašreizējā Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele
Par Latvijas Dabas fonda (LDF) direktori kļuvusi esošā Dārzkopības institūta direktore, kā arī Vidzemes augstskolas padomes locekle Inese Ebele, pavēstīja LDF komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa.
Ebele LDF tiks nodarbināta uz puslodzi. Viņa ir pasniedzēja un vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.
Jaunā direktore augusi Rīgā, ieguvusi izglītību organizāciju vadībā un cilvēku attīstības līdzgaitniecībā, ekonomikā un komunikācijā. Viņa pati īpaši lepojas ar vērtībās balstītu līderības pieeju, stratēģisku redzējumu un spēju iedvesmot cilvēkus radīt pievienoto vērtību un sasniegt lielus mērķus.
Ebele plāno kopā ar kolēģiem īstenot dažādas idejas un projektus, lai saglabātu dabas daudzveidību un iesaistītu dabas aizsardzībā pēc iespējas vairāk politikas veidotāju un sabiedrības.
Ebele norāda, ka galvenais LDF uzdevums ir strādāt ar zināšanās balstītiem risinājumiem dabas vērtību saglabāšanai. Jaunās direktores prioritātes būs atbalsts ekspertiem praktiskā dabas aizsardzībā, kā arī aktīva iesaiste vides politikas veidošanā un sabiedrības informēšanā, aizstāvot dabas intereses.
Ebele atgādina, ka dabas daudzveidības saglabāšana patlaban ir nozīmīga, tāpēc LDF turpinās tajā iesaistīt lauksaimniekus, mežsaimniekus, politikas veidotājus un sabiedrību.
Latvijas Dabas fonda direktors ir algots darbinieks, kas darbojas LDF padomes pārraudzībā.
Latvijas Dabas fonds ir viena no lielākajām dabas aizsardzības nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas darbojas jau vairāk nekā 35 gadus. Tā misija - Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana un atjaunošana.