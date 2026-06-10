Aicinās steidzamības kārtā piešķirt līdzekļus Gaļas paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinās Rīgas domi steidzamības kārtā no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu Rīgas centrāltirgus Gaļas paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai.
"Šobrīd mūsu rīcībā ir neoficiāla informācija par iespējamu BVKB lēmumu aizliegt izmantot ekspluatācijā Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu. Esmu saziņā ar "Rīgas Nami" un ir sperti tūlītēji soļi – informēti nomnieki, ka rītdien netiks atvērts paviljons. Sagaidīsim BVKB lēmumu, bet šobrīd jau "Rīgas nami" izstrādā scenārijus darbības nepārtrauktībai un iespējām operatīvi nodrošināt tirgotājiem citas tirgošanās vietas," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas vicemērs arī norāda, ka katru gadu "Rīgas nami" veic regulāru tirgus paviljonu tehnisko apsekošanu. Gaļas paviljonu bija plānots izmantot tirdzniecībai līdz 2027.gada maijam, pēc tam pārvirzot tirgotājus uz citu paviljonu, bet pašam paviljonam meklējot investoru, kas būtu gatavs investēt līdzekļus tā rekonstrukcijā un attīstībā. Šis jautājums tika skatīts jau Rīgas domes Pilsētas Īpašuma komitejā.
"Šobrīd ir skaidrs, ka būs jāmaina lēmumi un pašu līdzekļiem jānodrošina jumta konstrukciju nostiprināšana. Tad varam īstenot plānoto scenāriju par investora piesaisti. Ja BVKB lēmums būs negatīvs, plānoju aicināt Rīgas domi steidzamības kārtā piešķirt nepieciešamos līdzekļus Gaļas paviljona ārkārtas darbiem. Esmu uzdevis "Rīgas nami" veikt nepieciešamos aprēķinus," norāda Edvards Ratnieks.
Vienlaikus Ratnieks aicinājis Rīgas Centrāltirgus vadību strādāt pastiprinātā režīmā un maksimāli ātri nodrošināt risinājumus tirdzniecības nepārtrauktības nodrošināšanai. "Rīgas nami" strādā pie Rīgas Centrāltirgus kopumā rekonstrukcijas plāna.