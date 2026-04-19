Uzbrucējam, kas Kijivā nošāva sešus cilvēkus, bija negatīvi uzskati
Dmitro Vasiļčenkovs, kas sestdien Kijivā nošāva sešus cilvēkus un tika nošauts aizturēšanas gaitā, savulaik dienējis Ukrainas Bruņotajos spēkos, viņam bijuši konflikti ar kaimiņiem un negatīvi uzskati, svētdien paziņoja Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieks Ivans Vihivskis.
"Viņš dzimis Maskavā, bet kopš 1992. gada dienēja Ukrainas Bruņotajos spēkos, galvenokārt Odesas apgabalā," preses konferencē sacīja Vihivskis.
Pēc viņa teiktā, 2005. gadā Vasiļčenkovs devies izdienas pensijā. Pēc tam viņš pārcēlies uz Krieviju, bet 2017. gadā atgriezies Ukrainā un dzīvojis Doneckas apgabala Bahmutā, bet vēlāk - Kijivas Holosijivas rajonā.
Pēc policijas priekšnieka teiktā, izmeklētāji izpētījuši viņa lapas sociālajos medijos.
"Viņam tur ir tādi negatīvi viedokļi. Nevar teikt, ka viņam bija ukrainiska nostāja. Nedaudz tā, iespējams, ir nepareizā virzienā," komentēja Vihivskis.
Pēc viņa teiktā, kaimiņi Vasiļčenkovu raksturojuši kā noslēgtu cilvēku, kas dzīvojis viens. Vasiļčenkovs arī konfliktējis ar kaimiņiem.
Sestdien Vasiļčenkovam bijis strīds ar kaimiņu, pēc tam viņš aizdedzinājis savu dzīvokli, paņēmis ieroci un devies projām, pastāstīja Vihivskis.
Vasiļčenkovs sācis šaut uz ielas un šaušanu turpinājis veikalā, nogalinot sešus cilvēkus un vairākus ievainojot. Uzbrucēju nošāva policija, mēģinot viņu aizturēt.
Svētdien iesniedza atlūgumu Ukrainas patruļpolicijas priekšnieks Jevheņijs Žukovs, jo divi patruļpolicisti, kas sestdien pirmie ieradās vietā, kur notika apšaude, no turienes aizbēga, nemēģinot aizsargāt cilvēkus vai apturēt uzbrucēju.