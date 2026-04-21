Pēc dronu incidentiem Somija mobilizēs rezervistus
Somija drīzumā iesauks armijas rezervistus, lai palīdzētu uzraudzīt tās teritoriju pēc nesenajiem incidentiem ar droniem pie tās dienvidaustrumu robežas, paziņoja bruņoto spēku pavēlniecība.
Mobilizācija oficiāli notiks kvalifikācijas celšanas mācību ietvaros tiem rezervistiem, kuri būs piekrituši piedalīties, lai stiprinātu novērošanu un aizsargātu Somijas teritoriālo integritāti.
Somijas iestādes pēdējās nedēļās ziņojušas par aizdomīgiem valsts gaisa telpas pārkāpumiem pēc tam, kad Somijas dienvidaustrumos bija ielidojuši vairāki droni, kas, domājams, ir saistīti ar Ukrainas uzlidojumiem Krievijas ostām un citiem mērķiem Somu līča tuvumā.
Marta beigās Somijas dienvidos, novirzoties no kursa, avarēja vismaz divi droni, un aprīlī tika atrasts vēl viens. Amatpersonas saka, ka droni netika raidīti uz Somijas teritoriju un, iespējams, tos novirzīja Krievijas elektroniskie traucējumi.
Reaģējot uz to, Somijas Aizsardzības spēki ir pastiprinājuši valsts gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu uzraudzību gar Krievijas robežu, papildus patrulējot Gaisa spēkiem un Jūras spēkiem.