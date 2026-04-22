Krievu advokāts, kurš ir biežs viesis Eiropā, tiek turēts aizdomās par ciešu sadarbību ar Kremļa drošības dienestiem
Advokātu biroja "Loys" dibinātājs Deniss Pučkovs, kurš ir biežs viesis Eiropā, tiek turēts aizdomās par ciešu sadarbību ar Kremļa drošības dienestiem un nonācis divu Eiropas izlūkošanas dienestu uzmanības lokā.
Deniss Pučkovs ir jurists, kas1995. gadā absolvēja Jekaterinburgas Militāro akadēmiju, 1999. gadā Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Urālu tiesību institūtu, bet 2002. gadā darbojās Krievijas "represīvo orgānu sistēmā", kurā ietilpst tādas struktūras kā policija un FSB. Kā norādīts viņa mājaslapā, savu advokātu biroju "Loys" viņš dibināja 2008. gadā.
Jāpiemin, ka "Loys" ir viens no Kovaļeva konferenču organizatoriem Krievijā, kas katru gadu valstī pulcē dažādu drošības, tiesību un izmeklēšanas struktūru pārstāvjus. Konferencēs tiek apspriesti dažādi Krievijas drošības jautājumi, turklāt, šī organizācija uztur ciešas saites ar FSB.
Turklāt Deniss ir ne tikai advokāts, bet arī profesors V. F. Jakovļeva Urālu Valsts Juridiskajā universitātē (USLU), kas ļauj viņam apmeklēt konferences tādās valstīs kā ASV, Itālija, Vācija, Ķīna vai Dienvidkoreja. Turklāt gadu gaitā par iecienītu viņa galamērķi kļuvusi Vācijas pilsēta Drēzdene, kur viņš pēdējo reizi viesojās 2025. gada decembrī.
Pēdējā viesošanās reizē Pučkovs piedalījās Vācijas-Krievijas kultūras institūta (Deutsch-Russisches Kulturinstitut) rīkotā pasākumā, kurā tika diskutēts par nekustamā īpašuma iegādi Krievijas okupētajā Ukrainas teritorijā. Jāpiemin, ka Vācijas-Krievijas kultūras institūts nav vienkārša kultūras apvienība. Tā saņem finansējumu no Krievijas prezidenta Vladimira Putina 2007. gadā dibinātā fonda "Russkij Mir". Šis fonds tiek izmantots kā Krievijas izlūkdienestu aizsegs, un tā uzraudzības padomē darbojas Igors Maslovs, kurš pirms tam strādāja Krievijas Ārējās izlūkošanas dienestā (SVR).
Turklāt Drēzdenē Deniss Pučkovs ne tikai apmeklē Vācijas-Krievijas institūtu, bet ir arī dažu tur notiekošo pasākumu līdzorganizators. Piemēram 2025. gada septembrī viņš palīdzēja organizēt izstādi "Atbrīvošana", kas bija veltīta padomju laika fotogrāfam Jevgēņijam Haldejam, kurš uzņēmis plaši zināmo foto, kurā redzams Sarkanās armijas karavīrs, kas Reihstāga 1945. gada 2. maijā pacēlis padomju karogu.
💬 #Zakharova: On Sept 10, Dresden hosted the opening of an exhibition of works by legendary Soviet war photographer Yevgeny Khaldei, “Liberation”— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 18, 2025
They showcase the enormous efforts & contribution of the USSR & its citizens to the postwar reconstruction of Germany#Victory80 pic.twitter.com/HAO5mPfTBO