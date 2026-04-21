Apšaudē Meksikas senvietā nogalināta Kanādas tūriste
Bruņots vīrietis pirmdien atklāja uguni populārajā Meksikas senvietā Teotivakanā, nošaujot vienu Kanādas tūristi, paziņoja varas iestādes.
Vēl 13 cilvēki apšaudē tika ievainoti.
Uzbrucējs pēc apšaudes izdarīja pašnāvību nošaujoties.
Videoierakstos sociālajos medijos bija redzams, kā šāvējs raida periodiskas zalves, esot ceļā uz Mēness piramīdas virsotni, bet tūristi meklē patvērumu aiz zemāk esošām kāpnēm.
Vietējā pašvaldība paziņoja, ka seši cilvēki guva šautus ievainojumus, tai skaitā Kanādas, Kolumbijas, Brazīlijas un ASV pilsoņi. Viņi tika hospitalizēti.
Vēl septiņi cilvēki guva ievainojumus krītot, tostarp Kolumbijas, Krievijas, Brazīlijas un ASV pilsoņi. Viņiem medicīniskā palīdzība tika sniegta uz vietas.
Drošības spēki apšaudes vietā atrada šaujamieroci, munīciju un nazi.
Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma savā "X" kontā paziņoja, ka federālie un štata drošības spēki nosūtīti uz notikuma vietu un ka viņas administrācija sazinājusies ar Kanādas valdību.
"Šodien Teotivakanā notikušais mūs dziļi sāpina. Es patiesi solidarizējos ar skartajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm," rakstīja Šeinbauma savā "X" kontā.
Teotivakanā Mehiko pilsētas nomalē atrodas piramīdas, kuras ir cēlušas trīs senas civilizācijas. Šī senvieta ir viens no populārākajiem Meksikas tūrisma objektiem, un pērn to apmeklēja vairāk nekā 1,8 miljoni cilvēku.