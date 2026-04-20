Vācijā ievērojami sarucis patvēruma meklētāju skaits
Šā gada pirmajā ceturksnī patvēruma pieprasījumu skaits Vācijā ir sarucis par gandrīz ceturto daļu jeb 23%, salīdzinot ar analogu laika periodu pērn. Līdz ar to Vācija pirmo reizi kopš 2015. gada Eiropas patvēruma piešķiršanas statistikā ieņem tikai ceturto vietu, ziņo laikraksts "Die Welt".
Saskaņā ar Eiropas Komisijas ziņojuma datiem, kas nonākuši "Die Welt" rīcībā, gada pirmajos trīs mēnešos Vācijā reģistrēti 28 922 jauni patvēruma pieprasījumi.
Visvairāk pieteikumu šajā periodā saņēmusi Francija (34 643), kurai seko Spānija (32 630) un Itālija (32 602). Savukārt vismazākā interese no patvēruma meklētāju puses bijusi par Ungāriju, kur reģistrēti 26 pieprasījumi, un Slovākiju ar 35 pieteikumiem.
No Sīrijas pilsoņiem saņemto pieteikumu skaits Vācijā samazinājies par 63%, noslīdot līdz 5556. Ievērojami mazāk pieprasījumu saņemts arī no Ukrainas pilsoņiem – 4073, kas ir par 57% mazāk nekā pirmajā ceturksnī pērn. Eksperti tieši sīriešu un ukraiņu pieteikumu skaita kritumu min kā galveno iemeslu kopējam patvēruma meklētāju skaita samazinājumam valstī.
Kā citus iemeslus eksperti norāda jauno, daudz stingrāko Eiropas Savienības (ES) patvēruma politiku, ko virza ietekmīgais migrācijas komisārs Magnuss Brunners, kā arī Vācijas iekšlietu ministra Aleksandra Dobrinda īstenoto stingrāko valdības kursu.
Izdevums arī atgādina, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs nesen pēc tikšanās ar Sīrijas prezidentu Ahmedu aš Šarā Berlīnē paziņoja, ka 80% Vācijā mītošo sīriešu tuvāko trīs gadu laikā būtu jāatgriežas dzimtenē. Pašlaik Vācijā dzīvo aptuveni 940 000 Sīrijas pilsoņu.
Saskaņā ar EK ziņojumu, Irānā kara ar ASV un Izraēlu rezultātā savas mājas zaudējuši līdz pat 3,2 miljoniem cilvēku. Savukārt ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) dati liecina, ka Sīrijā vardarbības un perspektīvu trūkuma dēļ savas dzīvesvietas pametuši 5,5 miljoni cilvēku. Ziņojumā piebilsts, ka saspringta un sarežģīta situācija saglabājas arī Persijas līča valstīs, kur uzturas liels skaits migrantu, tostarp seši miljoni Bangladešas pilsoņu.
ES gatavojas iespējamam bēgļu vilnim no Irānas
Vienlaikus četri Eiropas valstu migrācijas ministri izdevumam "Politico" norādījuši, ka ES gatavojas jaunam bēgļu vilnim, kas varētu sekot, cilvēkiem glābjoties no kara Irānā. Salīdzinājumam medijs atgādina 2015. gadu, kad patvērumu Eiropā meklēja vairāk nekā miljons cilvēku, no kuriem lielākā daļa bēga no pilsoņu kara Sīrijā.
ES "nevar ignorēt jaunas bēgļu krīzes iespējamību". Arī ES Patvēruma aģentūra brīdinājusi, ka Irānā, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz 90 miljonus, pat daļēja destabilizācija var izraisīt bezprecedenta mēroga bēgļu pārvietošanos.