No šodienas stājas spēkā ievērojami plašāks viedtālruņu aizliegums skolās
Šodien stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. līdz pat 9. klasei (ieskaitot), izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā. Reāli izmaiņas gan tiks ieviestas pēc trim mēnešiem, jo skolēni ir devušies vasaras brīvlaikā.
Līdz šim šāds aizliegums bija noteikts skolēniem līdz 6. klasei.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV) uzskata, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās.
"Pētījumi rāda, ka pat izslēgta personīgā mobilā tālruņa klātbūtne var negatīvi ietekmēt cilvēka kognitīvās spējas, kā arī palielināt digitālās emocionālās vardarbības risku. Tāpēc svarīgi, ka ierobežojums turpmāk attieksies uz visu pamatskolu, lai stundu laikā skolēni spētu labāk koncentrēties mācībām," uzsver Zariņa-Stūre.
Jau ziņots, ka Saeima 2024. gadā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem no 2025./2026. mācību gada sākuma tika aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās līdz 6. klasei, ja vien tie nav nepieciešami mācību programmas apgūšanai.
Izglītības iestādēm tika paredzēta atbildība obligāti līdz 2025. gada 31. maijam noteikt nosacījumus un kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā un saziņā.