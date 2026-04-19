Aptaujas: Bulgārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi eksprezidenta Radeva alianse
Bulgārijā svētdien notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās uzvarējusi prokrieviski un eiroskeptiski noskaņotā bijušā prezidenta Rumena Radeva jaunizveidotā trīs kreiso partiju koalīcija, liecina svētdienas vakarā publiskotie trīs socioloģisko pētījumu organizāciju veikto nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultāti.
Radeva vadītā koalīcija "Progresīvā Bulgārija" ir vadībā ar aptuveni 39% balsu.
Lai gan šāds rezultāts nozīmē pārliecinošu uzvaru pār ekspremjera Boiko Borisova vadīto konservatīvo partiju "Pilsoņi par eiropeisku Bulgārijas attīstību" (GERB), kas ar aptuveni 16% balsu ierindojusies otrajā vietā, ar to nepietiks absolūtā vairākuma iegūšanai, un tas nozīmē, ka valdības izveide atkal varētu izrādīties sarežģīta, ņemot vērā valsts politiskās vides sadrumstalotību.
Nobalsojušo aptaujas liecina, ka trešajā vietā ar aptuveni 14% balsu ir prorietumnieciskā partija "Mēs turpinām pārmaiņas".
Šīs Bulgārijā bija jau astotās pirmstermiņa vēlēšanas pēdējo piecu gadu laikā.
Radevs gada sākumā atkāpās no prezidenta amata, kurā bija aizvadījis deviņus gadus, lai varētu startēt parlamenta vēlēšanās, pretendējot uz valdības vadītāja krēslu.
Pirmstermiņa vēlēšanas tika izsludinātas pēc konservatīvo veidotās valdības demisijas pagājušā gada rudenī, ko izraisīja kārtējie masu protesti pret endēmisko korupciju.
Bulgārija atrodas nerimstošā politiskajā krīzē kopš 2021. gada, kad pretkorupcijas protestu dēļ krita ilggadējā premjerministra Borisova valdība.
Kopš tā laika nevienai valdībai nav izdevies noturēties ilgāk par gadu.