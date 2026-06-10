Vecmīlgrāvī kādā daudzdzīvokļu namā atrasts miris cilvēks
Otrdien, 9. jūnijā, Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā, kādā daudzdzīvokļu namā atrasts miris cilvēks. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.
Kā portālam Jauns.lv norādīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Priedīte, mirušais atrasts ap plkst. 10.00.
Notikuma vietā strādāja vairāki operatīvie dienesti, kuru ierašanās piesaistīja apkārtējo iedzīvotāju uzmanību un par notikušo raisīja dažādus minējumus sociālajos tīklos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola apstiprināja, ka mediķi saņēmuši izsaukumu uz minēto adresi. Ierodoties notikuma vietā, NMPD brigāde konstatēja cilvēka nāvi. Ņemot vērā, ka notikuma vietā darbu pārņēma Valsts policija, detalizētākus komentārus par izsaukuma apstākļiem mediķi nesniedz.
Precīzus nāves cēloņus un notikušā apstākļus policija noskaidros turpmākajā izmeklēšanā.