“Cilvēki no jums baidās” - krievu influencere satricina Kremli ar atklātu vēstījumu Putinam
Kremli satrauc sekas, ko izraisījusi slavenas blogeres kritikas virāla izplatīšanās par Krievijas varasiestādēm, kamēr Vladimira Putina atbalsta reitingi piedzīvo jau sesto nedēļu pēc kārtas ilgu kritumu.
Viktorija Boņa, kura Krievijā ir plaši pazīstama un kļuva slavena 2006. gadā šovā “Dom-2”, pirmdien publicēja video, kurā brīdināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ka virkne pieaugošu problēmu var iziet ārpus kontroles.
“Cilvēki no jums baidās, mākslinieki baidās, gubernatori baidās,” viņa sacīja 18 minūšu garajā video vietnē “Instagram”, kas pēdējo četru dienu laikā savācis 26 miljonus skatījumu un vairāk nekā 1,3 miljonus “patīk”.
Viņa uzskaitīja virkni problēmu, kuras, pēc viņas teiktā, neviens reģionālais gubernators neuzdrošinātos tieši izklāstīt Putinam: plūdus Dagestānā, naftas piesārņojumu Melnās jūras piekrastē, mājlopu izkaušanu Sibīrijā, interneta atslēgumus un spiedienu uz mazajiem uzņēmumiem, ko rada augošās cenas un nodokļi.
“Zināt, kāds ir risks?” jautāja Boņa, kura dzīvo ārpus Krievijas. “Tas, ka cilvēki pārstās baidīties, jo viņus saspiež kā uzvilktu atsperi, un kādu dienu šī atspere izšaus.”
Maskava ceturtdien spēra neparastu soli, publiski atzīstot šo aso kritiku, un paziņoja, ka tiek strādāts pie Boņas izceltajām problēmām.
Zīmīgi, ka influenseres komentāri neietvēra tiešu uzbrukumu pašam Putinam vai karam Ukrainā, tāpēc izskanējušas spekulācijas, ka šī uzstāšanās varētu būt saskaņota ar Maskavu, lai pirms parlamenta vēlēšanām gada beigās demonstrētu, ka sabiedrības sūdzības tiek sadzirdētas.
Šāda pieeja atbilst ierastajai Kremļa taktikai: attēlot Putinu kā “labo caru”, kuru maldina nepareizi rīkojošies ierēdņi. Šis naratīvs prezidentam palīdzējis novelt vainu par valsts problēmām uz padotajiem, saglabājot savu personīgo tēlu pat pieaugošas neapmierinātības apstākļos.
Tomēr politikas analītiķi uzskata, ka šis uzliesmojums, visticamāk, nav bijis koordinēts, bet drīzāk atspoguļo spontānu reakciju uz valstī briestošo neapmierinātību.
“Karš cilvēkus patiešām sāk nogurdināt,” sacīja Maskavā bāzētais politologs Andrejs Koļesņikovs, nesen izdotas grāmatas par Putina ideoloģiju autors. “Cilvēku apziņā sāk nostiprināties doma, ka viss notiekošais ir kara sekas.”
Koļesņikovs piebilda, ka varasiestādēm kļūst arvien grūtāk izskaidrot kara ietekmi uz ikdienas dzīvi — sākot no ekonomikas bremzēšanās līdz stingrākiem interneta ierobežojumiem.
Bijušais Putina padomnieks trimdā Abbas Galiamovs sacīja, ka Krievijas slavenību publiski aicinājumi, kādu izteikusi Boņa, var veicināt vēl lielāku neapmierinātību sabiedrībā. “Boņa opozīcijas nometnē ieved pilnīgi jaunu auditoriju, kādas tur iepriekš nebija,” viņš teica.
“Arī viņu neapmierinātība pieaug — ir problēmas ar internetu, veikalos aug cenas, karš viņiem sāk krist uz nerviem. Valsts iejaucas viņu privātajā dzīvē,” viņš piebilda.
Saskaņā ar vairākām nesenām aptaujām, ko veikušas gan valsts, gan neatkarīgas organizācijas, Putina atbalsta un uzticības reitingi noslīdējuši līdz zemākajam līmenim kopš 2022. gada februāra iebrukuma Ukrainā.
Trešdien tikšanās laikā ar augstākajām amatpersonām prezidents netieši atzina spriedzi ekonomikā, mudinot valdību un centrālo banku skaidrot, kāpēc šā gada rezultāti atpaliek no cerētā.
Putins saskaras arī ar pieaugošu dusmu vilni no karojoši noskaņotās prokara blogeru kopienas, no kuriem daļa strādā kopā ar frontes vienībām un kļūst arvien neapmierinātāki ar Maskavas lēno progresu kaujas laukā un pieaugošajiem zaudējumiem.