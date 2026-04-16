Krievijas masīvais uzbrukums Ukrainā: triecieni veikti pa viesnīcām, mājām un bērnu rotaļu laukumu
Krievija vienas dienas laikā uzbruka Ukrainai, izmantojot simtiem gaisa mērķu - dronus un raķetes. Triecieni tikai veikti pa Kijivu, Dnipro, Odesu, Harkivu un Zaporižju, nogalinot civiliedzīvotājus, ievainojot desmitiem cilvēku un iznīcinot dzīvojamās ēkas
16. aprīļa naktī Krievijas armija uzsāka plašu uzbrukumu Ukrainas pilsētām, izmantojot raķetes un trieciendronus. Triecienu mērķis bija dzīvojamie rajoni un civilā infrastruktūra, nogalinot un ievainojot desmitiem cilvēku, tostarp bērnu. Kopumā uzbrukumā nogalināti vismaz 16 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti. Par to ziņoja Valsts ārkārtas dienests, Nacionālā policija un vietējās varas iestādes.
Kijivā gāja bojā pieci cilvēki, tostarp 12 gadus vecs bērns, un 54 tika ievainoti, tostarp 9 gadus vecs bērns. Divdesmit seši cilvēki tika hospitalizēti. Okupanti uzbruka Kijivas labajam krastam, un vislielākie postījumi tika nodarīti Podoļskas un Obolonskas rajonos. Tika bojātas daudzstāvu un privātmājas, biroju centrs, viesnīca, automašīnu tirdzniecības vieta un degvielas uzpildes stacija. Pēc plašiem ugunsgrēkiem galvaspilsētu klāja biezi dūmi.
Dnipropetrovskas militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža norāda, ka 16. aprīlī Dnipro notikušajos uzbrukumos gāja bojā trīs cilvēki un 34 guva ievainojumus.
Dnipro tika veikts plašs Krievijas gaisa trieciens, nodarot postījumus biroju un administratīvajām ēkām, dzīvojamām ēkām, uzņēmumam un automašīnām. Pilsētā tika ievainoti trīsdesmit cilvēki, no kuriem divi gāja bojā. Dnipro rajona Novooleksandrivskas kopienā tika bojāta privātmāja, ievainojot 14 gadus vecu meiteni, kura tika hospitalizēta vidēji smagā stāvoklī. Nikopoles rajonā tika bojāta daudzstāvu ēka un automašīnas, nogalinot 37 gadus vecu vīrieti un ievainojot vēl trīs cilvēkus, no kuriem divi atrodas smagā stāvoklī.
Odesas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oļehs Kipers ziņoja, ka pēc vairākiem kombinētiem raķešu un bezpilota lidaparātu triecieniem Odesā tika nogalināti deviņi cilvēki un 12 tika ievainoti. Sprādziena vilnis izsita vairāk nekā 300 logus dzīvojamās ēkās. Infrastruktūras objektos izcēlās ugunsgrēki.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas vadītājs Ivans Fjodorovs norāda, ka Zaporižjā pēc Krievijas raķešu trieciena ar piecām raķetēm gājusi bojā viena sieviete. Harkivā Krievijas bezpilota lidaparāts trāpīja dārzkopības kopienai Saltovskas rajonā, izraisot ugunsgrēku saimniecības ēkā un izsitot logus tuvējā daudzdzīvokļu mājā. Glābēji nodzēsa ugunsgrēku, un Valsts ārkārtas dienesta sapieri pārbaudīja trieciena vietu un apkārtni. Cieta divi civiliedzīvotāji, bojātas privātmājas un gāzes vads.
Kopumā Krievija no 15. aprīļa rīta līdz 16. aprīļa rītam veica kombinētu triecienu Ukrainai ar droniem un raķetēm, un kopumā diennakts laikā bija 703 gaisa mērķi, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Uz Ukrainu tika raidītas 19 ballistiskās raķetes "Iskander-M"/S-400, 20 spārnotās raķetes H-101, piecas spārnotās raķetes "Iskander-K", kā arī 659 droni.
Līdz pulksten 7.30 tika notriektas 19 raķetes H-101, astoņas "Iskander-M"/S-400, četras "Iskander-K" un 636 droni, teikts paziņojumā.
Fiksēti 12 raķešu un 20 trieciendronu trāpījumi 26 vietās.
Zelenskis par okupantu brutālo uzbrbukumu
Krievijas triecieni Ukrainas pilsētām naktī uz ceturtdienu pierāda nepieciešamību palielināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu mieru, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Dienā un vakarā un naktī bija gandrīz 700 Krievijas dronu. Bija arī raķetes: 19 ballistiskās raķetes un vēl vairāk spārnotās raķetes šonakt," viņš pavēstīja, piebilstot, ka lielākā daļa ballistisko raķešu bija vērstas pret Kijivu.
Viņš sacīja, ka šī nakts vēlreiz pierādīja, ka "Krievija nav pelnījusi nekādas globālās politikas mīkstināšanu un sankciju atcelšanu". "Krievija liek likmes uz karu, un tādai ir jābūt atbildei - ar visiem spēkiem jāaizsargā dzīvība un ar visiem spēkiem arī jāiestājas par mieru," sacīja Ukrainas prezidents.