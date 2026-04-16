Austrālija palielinās aizsardzības izdevumus līdz 3% no IKP
Austrālija līdz 2033. gadam palielinās aizsardzības izdevumus līdz 3,0% no iekšzemes kopprodukta (IKP), jo pasaulē notiek bruņoti konflikti, ceturtdien paziņoja valdība.
Jaunā apņemšanās seko ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas izdarītam spiedienam uz Austrāliju, lai tā palielinātu militāros tēriņus kā daļu no IKP.
"Starptautiskās normas, kas reiz iegrožoja spēka lietošanu un militāru piespiešanu, turpina erodēt," sacīja aizsardzības ministrs Ričards Marlss.
"Šodien konfliktos ir iesaistītas vairāk valstu nekā jebkad kopš Otrā pasaules kara beigām, un tas notiek katrā pasaules reģionā," sacīja ministrs.
Iepriekš tika prognozēts, ka Austrālijas aizsardzības izdevumi līdz 2033. gadam pieaugs līdz 2,3% no IKP.
Jaunais mērķis nozīmē, ka Austrālija nākamajos 10 gados tērēs aizsardzībai par 53 miljardiem Austrālijas dolāru (32 miljardiem eiro) vairāk, nekā bija paredzēts 2024. gada aizsardzības stratēģijā.
Lai sasniegtu 3,0% mērķa rādītāju, Austrālija arī ir mainījusi aizsardzības budžeta aprēķināšanas principus, lai atbilstu NATO definīcijai, kas ietver arī tādus faktorus kā militārās pensijas.
Militārie projekti ietver lielas kuģubūvētavas celtniecības paātrināšanu Rietumaustrālijā, lai apkalpotu kodolzemūdenes saskaņā ar Austrālijas, Lielbritānijas un ASV aizsardzības vienošanos AUKUS.
Šī vienošanās paredz, ka ASV un Lielbritānija nodos kodolzemūdeņu izstrādes tehnoloģiju Austrālijai.