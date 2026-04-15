Pasaulē
Šodien 17:36
Londonā divi vīrieši maskās mēģina aizdedzināt sinagogu
Izmeklējot ļaunprātīgu dedzināšanas mēģinājumu sinagogā, Londonas policija izsludinājusi meklēšanā divus aizdomās turamos.
Aizdomās turamie, tērpušies tumšās drēbēs un slēpošanas maskās, īsi pēc pusnakts pietuvojās sinagogai Finčlijā un meta tai ar divām pudelēm, kurās, visticamāk, bija benzīns, bet tas neaizdegās, atklāja policija.
Lielbritānijā pēdējos gados ir pieaudzis antisemītisku incidentu skaits.
Pagājušajā mēnesī Londonā tika aizdedzinātas vairākas ebreju labdarības organizācijas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, bet 2025. gada oktobrī notika uzbrukums Mančestras sinagogai.