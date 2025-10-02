Pie sinagogas Mančestrā slepkava ar automašīnu uzbrauc cilvēkiem un dur viņus ar nazi
Ceturtdienas rītā kāds vīrietis pie Lielbritānijas pilsētas Mančestras sinagogas uzbraucis cilvēkiem ar automašīnu un uzbrucis viņiem ar nazi. Vietējie mediji vēsta, ka divi cilvēki ir nogalināti, bet pats slepkava likvidēts apšaudē ar policiju. Uzbrukums noticis ebreju "Yom Kippur" svētkos jeb Salīdzināšanas dienā.
MANCHESTER SYNAGOGUE ATTACK— BeeZer (@AR15DCM) October 2, 2025
SUSPECT ARMED WITH BOMB & KNIFE
Suspect shot and killed by Police
At Least 2 dead, 3 in Serious Condition at Hospital
*** GRAPHIC VIDEO
From @visegrad24 pic.twitter.com/hmDeVS4DwN
Plkst.9.37 pēc vietējā laika policija tika izsaukta uz Hītona parka sinagogu. Policiju izsaukusī persona informēja, ka cilvēkiem uzbraukusi automašīna un ļaundaris uzbrucis cilvēkiem ar nazi.
Policija pavēstīja, ka dažas minūtes vēlāk policisti uzbrucēju sašāvuši, taču likvidēšanas faktu nevarēja apstiprināt, jo pie šīs personas bijuši "aizdomīgi priekšmeti". Trīs savainotie cilvēki ir smagā stāvoklī. Vēlāk notikuma vietā ieradās spridzekļu neitralizēšanas vienība ar robotu, un rajonā atskanēja skaļš sprādziens.
🚨 First image released of the Manchester terrorist 🚨— Danny Tommo (@RealDannyTommo) October 2, 2025
Wearing what appeared to be a suicide vest, he launched a stabbing spree outside a synagogue on Yom Kippur before being shot dead by police.
Britain cannot ignore this threat any longer.#Manchester #UK pic.twitter.com/Z9DBwV4JuZ
Šoku par notikušo uzbrukumu paudis Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers.
Mančestrā dzīvo apmēram 30 000 ebreju, kas ir lielākā ebreju kopiena Lielbritānijā pēc Londonas.
Teroristi nereti uzbrukumiem ebrejiem izmanto tieši Salīdzināšanas dienas svētkus, kad ticīgie jūdaisti ietur gavēni, nododas lūgšanām un strādāšana ir aizliegta. 2019. gada uzbrukumā sinagogai Vācijas pilsētā Hallē tika nogalināti divi cilvēki, bet 1973. gada 6. oktobrī arābu valstu koalīcija uzbruka Izraēlai Salīdzināšanas dienā, tiesa, jau 25. oktobrī šis karš noslēdzās ar agresorvalstu neveiksmi.