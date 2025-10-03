Džihads aš Šamī, kuru medijos norāda kā uzbrucēju Mančestras sinagogai (ekrānuzņēmums no "X")
Pasaulē
Vakar 23:52
Islāmistu terorists, kurš ar nazi uzbruka pie Mančestras sinagogas, jau bijis apsūdzēts izvarošanā
Terorists, kas ceturtdien uzbruka Mančestras sinagogai, ir sīriešu izcelsmes Lielbritānijas pilsonis Džihads aš Šamī, kam iepriekš izvirzīta apsūdzība izvarošanā, taču viņš palaists brīvībā pret galvojumu, piektdien ziņo britu mediji.
Policijas ceturtdienas vakarā uzbrucēju, ko policisti nošāva nozieguma vietā, identificēja kā 35 gadus veco Šamī. Viņš Lielbritānijā ieradās kā bērns un 2006.gadā, kad viņš bija sasniedzis 16 gadu vecumu, ieguvis Lielbritānijas pilsonību.
Šamī ģimene Mančstras apkārtnē dzīvo vismaz 30 gadus.
Laikraksts "The Times" vēsta, ka policija pārbauda, vai draudu e-pasta vēstules vienam no konservatīvajiem parlamenta deputātiem 2012.gadā, ko bija parakstījis kāds Džihads Alšamī, nav rakstījis Mančestras slepkava.