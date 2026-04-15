Maģars: Ungārijas jaunā valdība varētu sākt darbu maija sākumā
Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs, konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") līderis Pēters Maģars trešdien paziņojis, ka jaunā valdība varētu sākt darbu maija pirmajā nedēļā.
Saskaņā ar Ungārijas likumiem jaunā parlamenta atklāšanas sesijai, kurā jāievēl jauns premjerministrs, jānotiek ne vēlāk kā 12. maijā.
Pēc privātas apspriedes ar Ungārijas prezidentu Tamāšu Šujoku Maģars žurnālistiem pie prezidenta pils paziņoja, ka Šujoks viņam apliecinājis, ka izvirzīs viņu premjerministra amatam un ka inaugurācijas sesija, visticamāk, tiks sasaukta 6. vai 7. maijā.
Maģars norādīja, ka pēc tik pārliecinoša vēlētāju mandāta visas tautas interesēs ir pēc iespējas ātrāk nomainīt valdību un režīmu, piebilstot, ka tā domā gan viņš, gan prezidents, gan, droši vien, visi citi.
Jau vēstīts, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Tisza", līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadītajai nacionālkonservatīvajai partijai "Fidesz" ciešot graujošu sakāvi.
Maģars solījis reformēt daudzas Ungārijas valdības struktūras un izveidot atsevišķas veselības, vides aizsardzības un izglītības ministrijas, kuru Orbāna laikā nebija.
Šorīt, pirmo reizi gandrīz divu gadu laikā uzstājoties Ungārijas sabiedriskajā raidorganizācijā, Maģars paziņoja, ka jaunā valdība pārtrauks ziņu raidījumus, kas gadiem ilgi darbojušies kā Orbāna partijas "Fidesz" rupors, līdz "tiks radīti neatkarīgi, objektīvi un taisnīgi apstākļi".
"Viens no mūsu programmas pamatelementiem ir tas, ka šī melu fabrika beigs pastāvēt, tiklīdz tiks izveidota "Tisza" valdība," norādīja topošais premjerministrs.
Viņš aicinājis Orbāna valdību tās darbības pēdējās nedēļās rīkoties kā pagaidu valdībai un nepieņemt nekādus lēmumus, kas varētu apdraudēt Ungārijas intereses vai traucēt topošās valdības darbu.
Maģars paziņoja, ka lūdzis prezidentam, kuru ievēlēja Orbāna vairākums parlamentā, pēc jaunās valdības izveides atkāpties no amata, un Šujoks sacījis, ka "apsvērs šo iespēju".
"Es viņam atkārtoju, ka viņš nav cienīgs iemiesot ungāru nācijas vienotību un nav piemērots būt par likuma sargātāju," sacīja Maģars, piebilstot, ka gadījumā, ja Šujoks neatkāpsies, viņa jaunā valdība veiks konstitucionālus grozījumus, lai viņu atstādinātu "kopā ar visām pārējām marionetēm, ko Orbāna sistēma ir ieviesusi".
Tā kā "Tisza" nodrošinājusi divu trešdaļu vairākumu parlamentā, jaunajai valdībai būs iespējas mainīt konstitūciju un atcelt daudzas Orbāna politikas nostādnes.