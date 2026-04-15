Turcijā apšaudē skolā gājuši bojā četri cilvēki un vēl 20 ievainoti
Trešdien Turcijā apšaudē skolā gājuši bojā četri cilvēki un vēl 20 ievainoti, ziņo vietējie mediji.
Kāds skolēns atklāja uguni divās skolas klasēs, nogalinot skolotāju un trīs skolēnus un ievainojot 20 citus, paziņoja Kahramanmaras provinces gubernators Mukerems Unluers.
Viņš sacīja, ka skolēns, kurš arī tika nogalināts, bija bruņojies ar ieročiem, kas piederēja viņa tēvam policistam.
Uzbrukuma motīvs nav zināms.
Liecinieki ziņo, ka šaušana skolā bijusi diezgan intensīva.
Policija ir pastiprinājusi drošības pasākumus ap ēku, un televīzijas kadros bija redzams, ka apkārtnē atrodas ātrās palīdzības automašīnas.
Tieslietu ministrs Akins Girleks paziņoja, ka vietējā prokuratūra ir uzsākusi šaušanas izmeklēšanu.
Otrdien Turcijas Šanliurfas provincē bijušais skolnieks atklāja uguni savā bijušajā arodvidusskolā, ievainojot 16 cilvēkus, tostarp skolēnus, un pēc tam nogalināja sevi, paziņoja amatpersonas.
Šaušanas gadījumi skolās Turcijā ir reti. Bijušais skolēns 2024. gada maijā Stambulā ar šaujamieroci nogalināja privātās vidusskolas direktoru piecus mēnešus pēc tam, kad viņš tika izslēgts no skolas.