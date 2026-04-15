Francijā atrod puisīti, kuru tēvs pusotru gadu turēja ieslēgtu automašīnā
Francijas ciematā izglābts kāds 9 gadus vecs zēns, kurš pusotru gadu turēts ieslēgts tēva automašīnā. Bērns nogādāts slimnīcā, viņa tēvs ir aizturēts.
Policiju informēja kāds Agenbakas (Hagenbach) ciema iedzīvotājs, kurš furgonā izdzirdēja “bērna radītas skaņas”. Šis ciems atrodas netālu no Francijas robežas ar Vāciju un Šveici.
Vietējā prokuratūra paziņoja, ka likumsargi lika atvērt furgonu, kurā atradās embrija pozā gulošs, ar segu apsegts kails bērns, kuram apkārt bija atkritumi un izkārnījumi. Bērns izskatījās nomocīts, slikti barots un nespēja staigāt, jo sēdošā pozā bijis spiests pavadīt ļoti ilgu laiku, paziņoja prokurors Nikolā Ecs.
Zēna 43 gadus vecais tēvs izmeklētājiem apgalvojis, ka 2024. gada novembrī viņš bija ievietojis bērnu furgonā, lai viņu aizsargātu no 37 gadus vecās partneres, kura tolaik 7 gadus veco zēnu gribēja uz psihiatrisko slimnīcu.
Ecs sacīja, ka nav nekādu medicīnisku dokumentu, kas liecinātu, ka pirms pazušanas zēnam būtu bijušas psihiskas problēmas, bet skolā viņam bija labas atzīmes.
Prokurors apgalvoja, ka zēns izmeklētājiem sacījis, ka viņam bija “ļoti grūti sadzīvot” ar tēva partneri un tādēļ tēvam nebija citas izvēles, kā vien viņu ieslēgt. Zēns atzinis, ka mazgājies dušā kopš 2024. gada beigām, viņam nācies čurāt pudelēs un kakāt maisiņos. Tēvs viņam nesis ēdienu divreiz dienā un atstājis ūdens pudeles, vēsta laikraksts “Le Parisien”.
Apcietināto tēvu apsūdz bērna nolaupīšanā, viņa nepienācīgā aprūpē un citos noziegumos, savukārt viņa partnere, kura teikusies nezinām bērna atrašanās vietu, apsūdzēta palīdzības nesniegšanā nepilngadīgai personai apdraudētā stāvoklī.
Puisēna 12 gadus vecā māsa un partneres 10 gadus vecā meita ievietotas sociālās aprūpes iestādē.
Prokuratūra izmeklē, vai citi cilvēki bijuši informēti par zēna ieslodzījumu. Draugi un ģimenes locekļi izmeklētājiem apgalvojuši, ka domāja, ka zēns atrodas psihiatriskajā slimnīcā. Viņa skolotājiem bija stāstīts, ka zēns pārgājis uz citu skolu.
Cietušā un viņa radinieku vārdus prokuratūra neizpauž.
Ciema iedzīvotāji, ar kuriem sazinājās žurnālisti, pauda šoku par notikušo un apgalvoja, ka nezināja zēna atrašanās vietu, taču sīkāk izteikties nevēlējās. Daži izteikušies, ka laiku pa laikam dzirdējuši skaņas no automašīnas, taču viņiem teikts, ka tas bija kaķis.