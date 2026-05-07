VIDEO: Ukrainas-Krievijas pierobežā artilērijas apšaudes dēļ deg 2400 hektāri meža
Čerņihivas apgabalā uz robežas ar Krieviju artilērijas apšaudes dēļ deg 2400 hektāri meža. Mežsargiem šai teritorijai nav piekļuves, ziņo uzņēmumu "Ukrainas meži".
Tiek ziņots, ka liesmas pārņēmušas valsts uzņēmuma "Ukrainas meži" Korjukovskas mežsaimniecības departamenta Jeļinskas un Tihonovickas mežsaimniecības.
Tas attiecas uz piecu kilometru garu pierobežas joslu netālu no Krievijas robežas, kurai mežsargi drošības apsvērumu dēļ ilgstoši nav varējuši piekļūt.
Ugunsgrēku fiksēja uzņēmuma videonovērošanas kameras.
"Visi meža aizsardzības spēki ir izvietoti, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos uz teritorijām, kurām mums ir piekļuve. Pirmkārt un galvenokārt, mēs veidojam papildu mineralizētās joslas. Uzņēmuma traktori darbojas elektroniskās karadarbības aizsegā, jo ienaidnieks mērķē uz jebkuru tehniku," ziņoja "Ukrainas meži".
Arī vakar, 6. maijā, uzņēmums rīkoja kopīgu sanāksmi ar militārpersonām, Valsts ārkārtas dienestu un vietējo varas iestāžu pārstāvjiem.
"Ir svarīgi novērst ugunsgrēka izplatīšanos uz apdzīvotām vietām frontes līnijā. Ir mobilizēts viss uzņēmuma jaunais ugunsdzēsības aprīkojums. Taču pagaidām mums nav iespējas to pilnībā izmantot, jo gaisā pastāvīgi atrodas ienaidnieka droni," atzīmēja "Ukrainas meži".