Šodien 14:43
Naktī gaisa temperatūra dažviet pazemināsies līdz nullei
Naktī uz piektdienu gaisa temperatūra dažviet Latvijā pazemināsies līdz nullei, vēsta sinoptiķi.
Debesis skaidrosies, vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā. Nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Dienā spīdēs saule, no dienvidiem mākoņu kļūs vairāk, bet nelīs. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+17 grādi.
Rīgā 8. maijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaiss naktī atdzisīs līdz +4 grādiem; dienā temperatūra pakāpsies līdz +16 grādiem, pie jūras - līdz +12 grādiem.