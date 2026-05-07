Dacia Duster Hybrid-G apvieno visu iespējamo no autogāzes līdz pilnpiedziņai
Katram zināms, ka Dacia Duster ir nedārgs ar dažādiem degvielu un piedziņas veidiem. Parasti gan kāda kombinācija iztrūkst, piemēram LPG gāze + “automāts” vai pilnpiedziņa un “automāts”. Bet jaunajā Duster Hybrid-G salikts viss - benzīns, gāze, pilnpiedziņa, hibrīds un “automāts”!
Izklausās sarežģīti un dārgi. To ka nav dārgi, parāda Dacia dīlera Mūsa Motors Rīga mājaslapa. Duster Hybrid-G maksā sākot ar 26 tūkstošiem eiro. Bet vai ir sarežģīti? Kā uz to skatās.
Priekš ir parasts, mazs benzīna motors. Tas griež tikai priekšējos riteņus jo pilnpiedziņa ir elektriska. Aizmugurē atrodas e-motors ar 31 ZS jaudu. Līdz ar to sistēmas jauda ir virs 150 zs. Elektromotoram ir atsevišķs divpakāpju reduktors, kas ļauj izmainīt vilkmi atkarībā no braukšanas apstākļiem. Hybrid-G transmisijas vadība notiek ar grozāmu režīmu pogu, kas atrodas starp sēdekļiem. Tur ir veseli seši režīmi no Eco līdz Lock.
Brauc jaunais Duster hibrīds nedaudz jocīgi, un vainīga ir ātrumkārba. Tā savienota ar 48V hibrīdistēmu. Automašīna ieprogrammēta izkustēties un lēnām braukt ar elektrību. Pārnesumkārba ne vienmēr to saprot, tāpēc reizēm rausta mašīnu un “velk” pārnesumus.
Degvielas patēriņš ir necils, 5,8 litri, kas aptuveni sakrīt ar Dacia solīto. No benzīna uz gāzi un atpakaļ pārslēdzamies ar speciālu pogu. Tā kā katra bāka ir 50 - 52 litrus liela, iznāk, ka pilnībā uzpildīts Duster var nobraukt vairāk nekā 1000 km, līdz pat 1500 km. Gāzi tas, protams, patērē vairāk nekā benzīnu.
Pirms braukšanas kalnā ieteicams pārslēgties uz benzīnu un ieslēgt režīmu Lock. Asis gan nav mehāniski savienotas, un rodas jautājumus, ko īsti sistēma sabloķē. Apstāties un atsākt kustību stāvā, irdenā slīpumā Duster Hybrid-G gan neizdodas, taču smilšu kalnā uzbrauc bez sarežģījumiem. Tehniski domājošiem cilvēkiem varētu rasties jautājums, kur gan atrodas vieta pilnpiedziņai, ja Duster ir divas lielas bākas benzīnam un gāzei plus vēl hibrīds? Elektromotors pieskrūvēts tiltam no apakšas, un to sargā pamatīgs. vairogs. Tā ir Hybrid-G zemākā daļa, taču bezceļa testā ar to nekur neaizķērāmies,
Dacia Duster ir tipisks darba auto, uz ko norāda arī salona apdare un iekārtojums. Ja lūkojaties pēc lēta pasažieru auto, labāk skatīties Dacia Sandero virzienā. Bet lielāks Duster saucas Bigster. Arī to Mūsa Motorā var dabūt ar Hybrid-G motoru, tikai par kādiem 2500 eiro dārgāk.