Uz Rīgu emigrējušajam aktierim Smoļjaņinovam Krievijā piespriež ilgu cietumsodu par okupantu armijas "diskreditēšanu"
Maskavas tiesa aizmuguriski piespriedusi ilgu ieslodzījumu slavenajam krievu aktierim Arturam Smoļjaņinovam, kurš pēc Krievijas invāzijas Ukrainā to kategoriski nosodījis un emigrējis uz Latviju.
Bēdīgu slavu ieguvusī Basmannijas tiesa viņam piespriedusi astoņu gadu ieslodzījumu kolonijā, aktieri atzīstot par vainīgu diktatora Vladimira Putina režīma sulaiņu izvirzītajās tradicionālajās apsūdzībās par “viltus ziņām” par krievu okupantu armiju.
Krimināllietu pret viņu ierosināja jau 2023. gadā, kad intervijā “Novaya Gazeta Europe” viņš vainoja krievu armiju Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzimtās pilsētas Krivijrihas intensīvā apšaudīšanā 2022. gada 16. decembrī, ar raķeti sagraujot daudzdzīvokļu nama daļu un nogalinot divus cilvēkus.
Tā kā Krievija nekad nav atzinusi savu vainu civiliedzīvotāju slepkavībās un citos kara noziegumos Ukrainā, loģiski, sekoja apsūdzība par “apzināti nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas bruņotajiem spēkiem”. Tiesa vēl četrus gadus viņam aizliegusi administrēt interneta vietnes.
Prokuratūra pieprasīja viņam piespriest 9 gadu un 10 mēnešu ieslodzījumu, viņa apgalvojumus skaidrojot kā “naidu pret krieviem”. Valsts apsūdzības uzturētāja Diana Gaļiuļina debatēs stāstīja, ka aktieris “apmētā ar dubļiem valsti un prezidentu” un, viņasprāt, “savu dzimteni nodevušā cilvēka izlabošana ir iespējama tikai izolācijas apstākļos”.
Lietā kā liecinieces uzstājās trīs pensionāres, kas stāstīja, ka 2023. gadā netīši uzdūrās aktiera intervijai (te viņas nostājās uz slidenas virsmas, jo “tautas ienaidnieku” materiālu meklēšana internetā un to lasīšana tagad jau var tikt uzskatīta par represīvā aparāta uzmanības pievēršanas iemeslu), kurā Smoļjaņinovs nosodīja “speciālo militāro operāciju”, vēlēja “nāvi visiem krieviem”, vainoja krievu okupantus par “sliktu apiešanos pret Ukrainas pilsoņiem” un “vienkārši gribētu, lai Krievija pārvērstos radioaktīvos pelnos”, vēsta “Telegram” kanāls “Mash”. Tiesa, intervijā šī frāze bija šāda: "Man pie d**as, kas paliks no Krievijas, Pat ja tikai viens apgabals, bet pārējais pārvērtīsies radioaktīvos pelnos,"
Pēc minētās intervijas aktieri Krievijā pasludināja par “ārvalstu aģentu”, pēc tam pret viņu ierosināja krimināllietu, bet 2024. gada oktobrī tiesa viņu aizmuguriski arestēja. Cerībā galīgi aizbāzt viņam muti, Krievija par vērsusies pie Latvijas ar lūgumu palīdzēt izmeklēšanā pret viņu, taču saņēma atteikumu, vēsta vietējie mediji. Šogad aktieri izsludināja starptautiskajā meklēšanā.
Jāpiebilst, ka šajā intervijā Smoļjaņinovs paziņoja, ka situācijā, ja viņam nāktos ņemt rokā šauteni, viņš noteikti karotu Ukrainas pusē. “Bez šaubām, protams. Man emocionāli tas ir tieši tā. Tikai tā. Ja es ietu šajā karā, tad tieši Ukrainas pusē, protams. Viennozīmīgi. Saprotiet, man tas pat nav būt Ukrainas pusē, man tas nozīmē būt manu brāļu pusē, kuriem uzbrukuši citi mani brāļi, kuri [seko lamuvārds] dēļ, pilnīgi ne no kā, nez kādēļ devās [viņus] nogalināt,” viņš sacīja intervijā Rīgā bāzētajam izdevumam “Novaya Gazeta Europe”. “Tev ir viens brālis un tev ir otrs brālis, un tu esi trešais brālis. Un viens brālis kaut kāda neprāta lēkmē ir uzklupis tavam citam brālim. Tu aizstāvēsi savu brāli? Par ko runa, protams.”
Aktieris neslēpa savu sašutumu arī par Krievijas kara taktiku, cenšoties civiliedzīvotāju dzīvi padarīt nepanesamu. “Man raksta draudzene, viņa nevar uzkāpt 32. stāvā, jo nav elektrības. Vai arī viņa man stāsta, kā izbrauca no Mariupoles. Šajā mirklī es saprotu, ka neko, izņemot naidu, es pret cilvēkiem tajā frontes pusē, es nejūtu. Un vispār, ja es būtu “uz zemes” — tad nekādas žēlastības.”
Runājot par Krievijas propagandas iecienīto tēzi par nacistiem Ukrainā, aktieris izteica vēlmi, ja būtu iespējams, katru Krievijas iedzīvotāju, kura pasaules skatījumu pilnībā veido televizors, pavadāt pa Kijivu vai Ukrainas rietumiem, lai viņš pameklē nacistus, varbūt viņi kaut kur pagrabos paslēpušies. “Pajautājiet tiem, kuri aicina nogalināt ukraiņu nacistus — ukraiņu bērnus, sievietes un sirmgalvjus — pajautājiet viņiem, vai viņi kādreiz vispār ir bijuši Ukrainā, vai viņi kaut ko zina par Ukrainu?” Šāds aicinājums pilnībā attiektos arī uz tiem, kuri gadiem ilgi kā pātarus atkārto apgalvojumus par “Baltijas nacistiem”, par “apspiestajiem krieviem”, “aizliegto krievu valodu” un tamlīdzīgām Kremļa propagandas iemīļotajām rotaļlietām.
Kā mainīt Krievijas sabiedrības psihi? “Izslēdziet televizoru. Cilvēki sāks skatīties sev apkārt, viņi sapratīs, ka nav nekādu amerikāņu, nekāda NATO, ka bedres uz ceļa nav tādēļ, ka tur [toreizējais ASV prezidents Džo] Baidens ir nometis bumbu, bet tādēļ, ka viņa kaimiņš, DzEK [dzīvokļu ekspluatācijas kantora] priekšnieks ir šo naudu nospēris. Un viņš ies runāt nevis ar televizoru, bet ar DzEK priekšnieku.”
Loģiski, šī intervija izraisīja gan Putina sulaiņu, gan propagandistu, gan "Z patriotu" histēriju. Pieslēdzās arī psihiski nevesela slavu ieguvušais eksprezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš aicināja pret šādiem nodevējiem izmantot Lielā tēvijas kara metodes: "Kara laikā vienmēr bija tādi speciāli noteikumi. Un tos rezultatīvi izpildošas klusas, nevainojami nepamanāmu cilvēku grupas." Valsts domes kultūras komitejas vadītāja pirmā vietniece Jeļena Drapenko viņu nodēvēja par "kuces dēlu", kurš tiks nolādēts, bet Valsts domes izglītības komitejas vadītāja pirmā vietniece Jana Lantratova priecājās, ka viņš aizbraucis un "Krievija pašlaik attīrās no nodevējiem".