Zelenskis cer panākt mobilizācijas vecuma vīriešu atgriešanos Ukrainā
Mobilizācijas vecuma vīriešiem, kas devušies uz ārzemēm, ir jāatgriežas Ukrainā, otrdien vizītē Vācijā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šādu nostāju Zelenskis pauda kopīgajā preses konferencē ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Savukārt Mercs izteicās, ka paļaujas uz ciešu sadarbību ar Ukrainu, lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem atgriezties dzimtenē. "Mēs cieši sadarbosimies, lai tiem Ukrainas pilsoņiem, kas šeit ir atraduši patvērumu, atvieglotu atgriešanos dzimtenē," norādīja Mercs. Vācijas valdība arī atbalstīs Kijivas centienus samazināt mobilizācijas vecuma vīriešu skaitu, kas pamet Ukrainu, piebilda kanclers, norādot, ka tas ir "abu pušu interesēs".
Zelenskis savukārt norādīja, ka daudzi Ukrainas jaunieši no valsts it kā "aizbrauca uz laiku, bet izrādījās, ka uz gadiem". "Un daudzi no viņiem aizbrauca, pārkāpjot Ukrainas likumus. Mūsu abu valstu attiecīgajiem dienestiem vajadzētu risināt šo jautājumu," norādīja prezidents.
Mobilizācijas vecuma vīriešu atgriešanās Ukrainā ir "taisnīguma" un likuma jautājums, uzsvēra Zelenskis. "Mūsu Bruņotie spēki noteikti vēlētos, lai viņi atgriežas, jo tas ir taisnīguma jautājums. Mums ir cilvēki, karavīri frontē, kam ir nepieciešama rotācija," klāstīja prezidents.
"Lai gan viņi ir no dzelzs, bet būsim godīgi, viņiem ir ģimenes, viņi aizstāv savas mājas, un ne tikai, visu valsti. Atbildība jāuzņemas katram cilvēkam, kas ir Ukrainas pilsonis, kam ir spēks to darīt. Tas ir konstitucionālais pienākums, un ir mobilizācijas vecums," rezumēja Zelenskis.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gadā Ukrainā ir spēkā karastāvoklis un notiek mobilizācija, un tas nozīmē, ka karaklausības vecuma vīriešiem ir atļauts pamest valsti tikai izņēmuma gadījumos.
Pērn Kijiva atkal deva iespēju vīriešiem, kas jaunāki par 23 gadiem, izbraukt no valsts.
Ukrainas sociālo lietu ministrs Deniss Uļutins nesen, pamatojoties uz ES datiem, aplēsa, ka kopš 2025. gada augusta valsti ir pametuši aptuveni 400 000 jaunu vīriešu vecumā no 18 līdz 23 gadiem.