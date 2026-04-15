Patiesais ekonomiskais šoks no kara ar Irānu, visticamāk, vēl ir priekšā
Irānas jūras blokāde, ko ieviesis ASV prezidents Donalds Tramps, var vēl vairāk satricināt pasaules ekonomiku, kas jau ir ievērojami cietusi no daudzu nedēļu ilga kara.
Reģionālais konflikts var pāraugt pasaules finanšu šokā, kas būs pat postošāks nekā pats karš, raksta "The Wall Street Journal".
ASV kuģu bloķēšana, kas iebrauc vai iznāk no Irānas ostām, vēl vairāk izņems naftu no jau tā ierobežotā tirgus, saasinās citu piegāžu trūkumu, kas pārvietojas caur Hormuza šaurumu, un pievienos pasaules ekonomikā lielu nenoteiktības devu.
Pirmdien naftas cenas strauji pieauga. Alumīnija cenas sasniedza četrus gadu rekordus, bažījoties, ka šī rūpnieciski svarīgā metāla piegādes no reģiona, kur tiek ražota gandrīz desmitā daļa no pasaules alumīnija, tiks kavētas vēl ilgu laiku.
Naftas šoka viļņi jau sasniedz Āziju, liekot dažām rūpnīcām samazināt ražošanu. Visā reģionā ir jūtams aviācijas degvielas trūkums, un ātras problēmas risinājuma nav paredzams. Dažas aviokompānijas ir sākušas samazināt savus lidojumu grafikus.
Grūtības, ar kurām saskaras Persijas līča valstis, ir vēsturiski liela mēroga. To ekonomikas piedzīvo nopietnu kritumu, un droša uzņēmējdarbības un tūrisma oāzes reputācija ir pilnīgi iznīcināta.
Kas attiecas uz Eiropu, tad jau tā lēnais ekonomikas pieaugums šajā kontinentā tagad gandrīz apstājas.
ASV, kā enerģijas tīrīgie eksportētāji, visticamāk, necietīs no šāda trūkuma. Tomēr patērētāji saskarsies ar augstākām cenām degvielas uzpildes stacijās.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pirmdien paziņoja, ka Hormuza šauruma slēgšana nodarīs Eiropai ļoti lielus zaudējumus.
Pēc viņas vārdiem Eiropas Savienība šobrīd izstrādā plānus, kas attiecas, piemēram, uz pagaidu subsīdiju noteikumu mazināšanu, un aicina dalībvalstis koordinēt gāzes iegādes.
Viens no retajiem uzvarētājiem varētu būt Krievija, kurā nafta un gāze veido aptuveni ceturto daļu valsts ieņēmumu.
Nenoliedzami, būs arī politiski satricinājumi. Īrijā dusmīgi lauksaimnieki bloķēja ceļus, degvielas terminālus un vienu naftas pārstrādes rūpnīcu, lai protestētu pret degvielas cenu pieaugumu.
Indijā mājsaimniecības gāzes cenu pieaugums pastiprināja ražošanas darbinieku sacelšanās, kuri bija neapmierināti ar algas stagnāciju. Pēc tam, kad vienā no Ziemeļindijas štatiem tūkstošiem darbinieku izgāja protestos pie rūpnīcām, štata valdība paaugstināja minimālo algu par 35 procentiem. Drīz pēc tam protestēt pie rūpnīcām izgāja darbinieki no blakus štata.
Dzīves dārdzības pieaugums, visticamāk, mudinās vīlušos strādniekus izgāzt savu dusmas par valdošajām partijām. Pagājušajā svētdienā Ungārijas opozīcija guva lielu uzvaru Ungārijā, noslēdzot 16 gadus ilgu Viktora Orbāna valdīšanu.