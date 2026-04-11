ASV karakuģi šķērsojuši Hormuza šaurumu
Hormuza šaurumu šķērsojuši divi ASV karakuģi, kas ir pirmais šāds gadījums kopš kara ar Irānu sākuma, savukārt prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka ASV ir sākušas "attīrīt" šo stratēģisko ūdensceļu.
ASV eskadras mīnu kuģi šķērsojuši šaurumu, un nav ziņots par nekādām problēmām, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal", atsaucoties uz trim ASV amatpersonām.
Operācija netika saskaņota ar Teherānas iestādēm, norāda izdevums "Axios".
"Mēs tagad sākam Hormuza šauruma attīrīšanas procesu," Tramps paziņoja savā sociālajā platformā "Truth Social", nosaucot to par "pakalpojumu" tādām valstīm kā Ķīna, Japāna un Francija, kurām "nav drosmes vai gribas pašām veikt šo darbu".
Viņš uzstāja, ka Irāna šajā konfliktā ir zaudējusi, vienlaikus atzīstot, ka Irānas mīnas stratēģiskajā šaurumā, caur kuru tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas, joprojām rada draudus.
"Vienīgais, kas viņiem izdodas, ir draudi, ka kuģis var "uzbraukt" uz kādas no viņu jūras mīnām," rakstīja Tramps.
Irānas un ASV augstākās amatpersonas sestdien Pakistānā sāka sarunas, lai izbeigtu konfliktu Tuvajos Austrumos.