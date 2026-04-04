Hormuza šaurumam cauri izbraukuši Turcijas un Indijas kuģi
Hormuza šaurumam cauri izbraukuši divi Turcijas kuģi un viens Indijas kuģis, sestdien pavēstīja Ankaras un Deli amatpersonas.
Hormuza šaurumam ļauts izbraukt cauri diviem Turcijas kuģiem, sestdien vēsta raidsabiedrība "CNN Türk", atsaucoties uz Turcijas transporta ministru Abdulkadiru Uraloglu.
Atļaujas saņemšanu tālākam ceļam Hormuza tuvumā kopumā gaidīja 15 Turcijas kuģi.
Kā 13. martā ziņoja valsts raidorganizācija TRT, vienam kuģim atļauja dota jau agrāk.
Ministrs neminēja, kad Hormuzam cauri izbraucis otrs kuģis.
Noris sarunas par to, lai atļauju saņemtu arī citi Turcijas kuģi, pauda Uraloglu.
NATO dalībvalsts Turcija uzsver, ka nepiedalās ASV un Izraēlas karā pret Irānu. Ankara arī piedāvājusi savu starpniecību kara izbeigšanas labā.
Ar Indijas karogu braucošais tankkuģis, kas pārvadā sašķidrinātu naftas gāzi, ir droši izbraucis cauri Hormuzam, sestdien paziņoja Indijas valdība.
Deli, kas ir otrais lielākais sašķidrinātās naftas gāzes pircējs pasaulē, pēdējo trīs nedēļu laikā ir izdevies nodrošināt vairāku ar Indijas karogu braucošu kuģu došanos cauri Hormuzam.
Sestdien Kuģniecības ministrija apstiprināja, ka ceļu caur Hormuzu veicis tankkuģis "Green Sanvi".
Kopš Irānas kara sākuma tas ir "septītais Indijā reģistrētais sašķidrinātās naftas gāzes tankkuģis", kas izbraucis cauri Hormuzam, vēsta raidsabiedrība "All India Radio".
Kopš ASV un Izraēlas uzbrukuma sākuma 28. februārī Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti, un lielā mērā slēgusi satiksmi Hormuzā.
Kā norāda Teherāna, satiksme slēgta agresorvalstīm un to sabiedrotajiem.