Ukrainas droni uzbrukuši lielai rūpnīcai Čerepovecā, kas saistīta ar sprāgstvielu ražošanu
Dronu triecieni tika fiksēti Čerepovecā, kur atrodas viens no lielākajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo amonjaku. Amonjaks ir kritiski svarīga izejviela sprāgstvielu ražošanā.
13. aprīļa rītā Krievijā, aptuveni 800 km attālumā no Ukrainas robežas, "Čerepovec-Azot" rūpnīcas ("FosAgro" grupas daļa) amonjaka ražotnē, tika reģistrēti vismaz divi sprādzieni. Šī ir nozīmīga ķīmiskā rūpnīca Krievijas rūpniecībā, kas saražo aptuveni 10% no valsts amonjaka produkcijas.
Tiešsaistē publicētajos video redzami biezi melni dūmi, kas paceļas no rūpniecības objekta.
Amonjaks ir kritiski svarīga izejviela sprāgstvielu ražošanā. Tas kalpo kā slāpekļa avots, kas ir nepieciešams vairuma mūsdienu sprāgstvielu savienojumu radīšanai. Ugunsgrēka video publicēja aculiecinieks, rūpnīcas strādnieks, kurš ārkārtas evakuācijas laikā no savas automašīnas filmēja notikušo savā mobilajā tālrunī, baidoties no sprādzieniem un sekundārām detonācijām un to visu komentējot ar nenormētu leksiku.
Spriežot pēc videoierakstiem, bojāti ir vismaz divi no trim amonjaka rūpnīcas cehiem - "Amonjaks-1" un "Amonjaks-2". Tika ziņots arī par triecienu amonjaka glabātuvei, kas iepriekš bija pastiprināta ar metāla konstrukcijām, lai aizsargātu to no dronu uzbrukumiem.
Rūpnīca saražo ievērojamu daļu no Krievijas amonjaka
Bojātās iekārtas veido aptuveni 6% no Krievijas amonjaka ražošanas. Kopumā "Čerepovec-Azot" rūpnīca veido aptuveni 10% no Krievijas amonjaka ražošanas un ir viena no lielākajām ķīmiskajām rūpnīcām valstī. Aculiecinieks, identificējot sevi kā rūpnīcas darbinieku, ziņoja par steidzamu personāla evakuāciju detonācijas un turpmāku sprādzienu riska dēļ.
Uzbrukums ķīmiskās rūpniecības cehā
Amonjaks-1 ir viena no rūpnīcas galvenajām ražošanas iekārtām, kurā sintezē amonjaku, kas ir pamatelements mēslošanas līdzekļu ražošanā. Šādu iekārtu bojājumi varētu ietekmēt ražošanu un loģistiku nozarē.