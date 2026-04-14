Vācijā strauji pieaug imigrantu skaits; vairāk nekā ceturtdaļai iedzīvotāju ir imigrantu izcelsme
Vairāk nekā ceturtdaļai Vācijas iedzīvotāju ir imigrantu izcelsme, liecina pirmdien publicētie oficiālās statistikas dati.
Aptuveni 21,8 miljoni Vācijas iedzīvotāju ir vai nu dzimuši ārvalstīs, vai arī to vecāki Vācijā ieceļojuši, un tas veido 26,3% no 84 miljonus lielā iedzīvotāju kopskaita, liecina Federālās statistikas pārvaldes dati par 2025. gadu.
Salīdzinājumā ar 2024. gadu imigrantu izcelsmes iedzīvotāju īpatsvars ir pieaudzis par 0,5 procentpunktiem.
Šie dati iegūti, veicot ikgadējo mikro tautas skaitīšanu, kuras laikā par dažādiem jautājumiem tiek izvaicāts aptuveni procents no iedzīvotāju kopskaita.
Apmēram 20% Vācijas iedzīvotāju ir pirmās paaudzes imigranti. Pērn to skaits sasniedza 16,4 miljonus, kas ir par 1,7% vairāk nekā 2024. gadā.
Statistikas pārvalde norāda, ka pērn imigrantu skaita pieaugums nav bijis tik krass, kā iepriekšējos gados.
Starp pirmās paaudzes imigrantiem visvairāk ir poļu un turku, katrai no šīm kategorijām veidojot 1,5 miljonus. Tiem seko 1,3 miljoni ukraiņu un pa miljonam krievu un sīriešu.
Savukārt to imigrantu ģimenēs dzimušo skaits, kas ieradušies Vācijā kopš 1950. gada, sasniedzis 5,4 miljonus. Salīdzinājumā ar 2024. gadu tas pieaudzis par 3%.