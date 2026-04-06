Sāk gatavoties "X stundai"? Vācijā vīriešiem turpmāk būs jāprasa atļauja izbraukšanai no valsts
Vācijā stājušies spēkā jauni militārā dienesta noteikumi, kas paredz, ka vīriešiem vecumā no 17 līdz 45 gadiem, kuri vēlas pamest valsti uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, turpmāk būs nepieciešama Vācijas bruņoto spēku jeb Bundesvēra atļauja.
Par to atsaucoties uz Vācijas Aizsardzības ministriju, vēsta telekanāls "Euronews". Šī prasība ir iekļauta jaunajā militārā dienesta likumā, kas stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Līdz šim tik nopietna iejaukšanās personu pārvietošanās brīvībā bija pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos – brīžos, kad pastāvēja reāli saspīlējuma vai militāra uzbrukuma draudi. Līdz ar likuma grozījumiem šī prasība tagad ir padarīta par pastāvīgu normu.
Vācijas Aizsardzības ministrijas pārstāve medijiem šo lēmumu pamatoja šādi: "Ārkārtas situācijā mums ir precīzi jāzina, kuri no potenciālajiem iesaucamajiem ilgstoši uzturas ārvalstīs."
Vienlaikus ministrija mierina, ka laikā, kamēr dienests Vācijas armijā ir brīvprātīgs, atļaujas saņemšanas process būs maksimāli vienkāršots un formāls – visticamāk, atļauju piešķirs automātiski. Tā kā precīza kārtība vēl nav stājusies spēkā, šobrīd tiek izstrādāti papildu noteikumi, kas paredzēs arī izņēmuma gadījumus. Tas īpaši attiecas uz jauniešiem, kuri plāno studēt ārvalstīs vai pēc vidusskolas beigšanas paņemt tā dēvēto "brīvo gadu" (gap year).
Diskusijas par valsts aizsardzības spēju stiprināšanu un iespējamu obligātā militārā dienesta atjaunošanu Vācijā īpaši aktualizējās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Līdz ar jauno likumu valdība ir apņēmusies atjaunot obligāto jauniešu militāro uzskaiti un medicīniskās pārbaudes. Galvenais mērķis ir līdz 2035. gadam ievērojami palielināt Bundesvēra rindas – no pašreizējiem 184 000 līdz pat 270 000 karavīru.
Tikmēr mediju tīkls RND norāda uz komunikācijas trūkumu – Aizsardzības ministrija sākotnēji nespēja izskaidrot, kāpēc sabiedrība par tik būtisku pārvietošanās brīvības ierobežojumu netika informēta savlaicīgi. Tāpat joprojām nav skaidrs, kādas sankcijas draudēs tiem, kuri šo jauno prasību ignorēs.