Šodien 22:39
Cīņa ar nelegālo migrāciju turpinās: Polija pagarina stingro robežkontroli ar Lietuvu un Vāciju
Polija nolēmusi pagarināt pagaidu kontroli uz robežām ar Vāciju un Lietuvu no šī gada 5. aprīļa līdz 1. oktobrim, sestdien paziņoja Polijas Iekšlietu ministrija.
Lēmums pamatots ar nepieciešamību vērsties pret nelegālo migrāciju un nodrošināt valsts iekšējo drošību, teikts ministrijas paziņojumā sociālās saziņas vietnē "X".
Kārtību uz robežām turpinās uzraudzīt Polijas Robežsardzes darbinieki, kurus atbalstīs Valsts policija un Teritoriālās aizsardzības spēku karavīri.