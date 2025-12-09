Ances Krauzes meita uz Vāciju dodas ar gaļas āmuriņu. Mamma lepojas: "Bērns Berlīnē nepazudīs!"
Dziedātāja un triju meitu mamma Ance Krauze atklāj, ko vecākā meita Elza, dodoties mācībās uz Berlīni Vācijā, paņēmusi ceļasomā līdzi no Latvijas. Un tās ir četras lietas, kas liecina ne tikai par meitas profesionālo ceļu, bet arī saimnieciskumu.
Maestro Raimonds Pauls joprojām turpina rakstīt un publicēt jaunas kompozīcijas. Viens no jaunākajiem darbiem ir dziesma "Māte meitai", kas ar Guntara Rača vārdiem radīta īpaši Ancei Krauzei.
Dziesma pirmo reizi izskanēja nesen aizvadītajā Rača jubilejas koncertu sērijā, un, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", pirms tās atskaņošanas Ance ļāvās sentimentālām atmiņām, kādas pārcilā katra mamma, palaižot meitu lielajā dzīvē. Sakāpt kamolam kaklā skatītājiem lika Ances stāstītais, kā viņa Rīgas lidostā atvadījusies no sava lielā bērna, bet pēc mirkļa jau silti smaidīt – pārstāsts, ko Elza līdzi no dzimtenes paņēmusi savā koferī. “Elžukam rokas bagāžas koferītī līdzi bija vijole, protams, – vijolīte, gaļas āmuriņš, vectēva darināts gaļas dēlītis, kā jau kārtīgai latvietei, un ceturtā lieta, par ko sākumā nesapratu, kur lai to liek, bija… neliels apaļš elektriskais olu vārītājs,” atklāja Ance, būdama pārliecināta, ka “ar tādu komplektu bērns Berlīnē nepazudīs”.
Runājot par savu vecāko meitu Elzu, dziedātāja arī smaidot atklāja kuriozu stāstu, kas pirms daudziem gadiem radies turpat, uz skatuves, kad uz tās diendienā būts kopā ar dziedātāju Normundu Rutuli. Ancei esot gaidībās ar pirmo bērnu, Rutulis reiz izmetis: “Ja tev piedzims puika, tad sauksim viņu par Pīlādzi.” Galvenais, ka Normunds to pateicis ar vārdu “mēs”. Ance kolēģim atjokojusi: “Nu, par to mēs gan mēs varam pastrīdēties.” Dziedātāja neslēpa, ka pat saviem radiem pēc tam nācies diezgan ilgi skaidrot, ka “pirmdzimtais nav no Normunda”...