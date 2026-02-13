Vācijas kanclers: "Vecā pasaules kārtība vairs nepastāv"
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs piektdien paziņoja, ka vecā pasaules kārtība vairs nepastāv un ka to aizstājusi daudz nedrošāka vide, ko veido lielvaru sāncensība un atkalpievēršanās nacionālajām interesēm.
Savā runā, atklājot ikgadējo Minhenes Drošības konferenci, Mercs brīdināja, ka tiesībās un noteikumos balstītā starptautiskā kārtība vairs nepastāv.
"Šī kārtība, lai cik nepilnīga tā nebija pat savās labākajās dienās, vairs neeksistē," uzsvēra kanclers. "Mēs esam šķērsojuši robežu, ieejot laikmetā, ko atkal atklāti raksturo vara un lielvaru politika."
Viņš norādīja, ka visspilgtākā šīs jaunās realitātes izpausme ir Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu.
Mercs kritizēja arī Ķīnu, atzīstot, ka pasaules otra lielākā ekonomika sistemātiski izmanto citu atkarību. Pekina "pārdefinē starptautisko kārtību atbilstoši pašas mērķiem", norādīja kanclers.
Ja pēc Berlīnes mūra krišanas uz brīdi pastāvēja vienpolāra pasaule, tad tā sen ir pagātne. "ASV pretenzijas uz vadošo lomu ir apšaubītas, iespējams, pat zaudētas," uzsvēra Mercs.