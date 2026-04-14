Lielbritānijā pirmo reizi atņem pilsonību par saistību ar Krieviju
Lielbritānijas varas iestādes pirmo reizi ir atņēmušas pilsonību cilvēkam, kurš dzimis valstī, par viņa saistību ar Krieviju.
Kā raksta britu laikraksts "The Sunday Times", sestdien, 11. aprīlī, runa ir par bijušo policistu Marku Bulenu, kurš vairāk nekā desmit gadus dienējis Hertfordšīras grāfistes policijā.
Varas iestāžu lēmums
Bulenam tika atņemta Lielbritānijas pase pēc iekšlietu ministres Šabanas Mahmudas lēmuma. Oficiālajā paziņojumā teikts, ka šis solis pieņemts "sabiedrības interesēs", bet lietas detaļas nacionālās drošības apsvērumu dēļ netiek atklātas.
Aizdomas par saistību ar Krieviju
Kā raksta "The Sunday Times", Bulens nonāca uzmanības centrā pēc tam, kad viņu Lūtonas lidostā aizturēja pretterorisma dienesti. Vīrietis tika nopratināts apmēram četras stundas aizdomās par darbībām ārvalsts interesēs.
45 gadus vecajam Bulenam tika konfiscētas elektroniskās ierīces. Pēc viņa teiktā, nopratināšanas laikā viņam tika uzdoti jautājumi par saindēšanām Solsberijā 2018. gadā.
Zināms, ka dienesta laikā Lielbritānijas policijā Bulens uzturēja kontaktus ar Krievijas kolēģiem, piedalījās profesionālā apmaiņā Sanktpēterburgā un saglabāja saiknes ar Krievijas tiesībsargājošajām struktūrām.
Viņa ieraksti sociālajos tīklos, kā norāda izdevums, satur prokremliskus un pret Ukrainu vērstus izteikumus.
Dzīve Krievijā
Kopš 2014. gada Bulens dzīvo Krievijā, kur strādā Sanktpēterburgas futbola kluba "Zenit" komunikācijas jomā. 2022. gadā viņš ieguva Krievijas pilsonību, nosaucot to par "visas dzīves sapņa piepildījumu". Pats Bulens noliedz jebkādus likumpārkāpumus un apgalvo, ka nesaprot Lielbritānijas varas iestāžu lēmuma iemeslus.
Konteksts
Lēmums pieņemts pastāvīgās spriedzes apstākļos starp Londonu un Maskavu. Kā norāda "The Sunday Times", Lielbritānijas varas iestādes pēdējā laikā pastiprinājušas retoriku pret Krieviju, apsūdzot to, cita starpā, izlūkošanas aktivitātēs un mēģinājumos destabilizēt situāciju valstī.
Pilsonības atņemšana Lielbritānijā joprojām ir reta prakse. Iepriekš tā piemērota, piemēram, Annai Čapmanei, kura 2010. gadā tika atklāta kā Krievijas spiegu tīkla dalībniece ASV un zaudēja Lielbritānijas pasi, kas bija iegūta laulības ceļā.
2019. gadā pilsonība tika atņemta arī Afganistānā dzimušam vīrietim, kas pazīstams kā C2, kuru Lielbritānijas varas iestādes uzskatīja par iespējamu Krievijas militārās izlūkošanas aģentu.
Kā uzsver "The Sunday Times", līdz Bulenam šādi lēmumi saistībā ar saiknēm ar Kremli iepriekš skāra tikai naturalizētus pilsoņus vai ārvalstniekus, bet ne cilvēkus, kas dzimuši Lielbritānijā.