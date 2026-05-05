Izraēla pauž gatavību pret Irānu izmantot visu savu kara aviāciju
Izraēlas gaisa spēku jaunais komandieris ģenerālmajors Omers Tišlers otrdien paziņoja, ka valsts ir gatava vajadzības gadījumā izmantot visu savu iznīcinātāju floti pret Irānu.
"Mēs rūpīgi sekojam līdzi notikumu attīstībai Irānā un esam gatavi vajadzības gadījumā izvietot visus gaisa spēkus austrumu virzienā," Tišlers sacīja ceremonijā, kurā viņš pārņēma komandēšanu no sava priekšgājēja ģenerālmajora Tomera Bara.
"Gaisa spēki turpinās rīkoties apņēmīgi, ar spēku un atbildīgi pret draudiem jebkurā jomā, jebkurā posmā un pret jebkuru ienaidnieku," norādīja Tišlers.
Uzstājoties tajā pašā ceremonijā, Izraēlas armijas virspavēlnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs sacīja, ka valsts joprojām ir "augstā gatavībā visās frontēs".
Viņš sacīja, ka bruņotie spēki ir "gatavi ar spēku reaģēt uz jebkuru mēģinājumu kaitēt Izraēlai".
Kopš teroristu grupējuma "Hamas" uzbrukuma Izraēlai 2023. gada 7. oktobrī Izraēlas gaisa spēki ir veikuši plašu un ilgstošu gaisa kampaņu vairākās frontēs, tostarp Gazas joslā, Libānā un Irānā.