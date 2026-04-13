Vienā no ES valstīm simtiem degvielas uzpildes staciju palikušas bez degvielas
Īriju pārņēmusi plaša mēroga degvielas krīze: protesti pret augstajām cenām noved pie simtiem degvielas uzpildes staciju iztukšošanās un traucē piegādes ķēdes valstī. Valdība brīdina, ka situācija var pāraugt pilnīgā degvielas trūkumā, ja blokādes turpināsies.
Pēdējās dienās Īrijā ielās izgājuši protestētāji, kuri organizēja lēni braucošu automašīnu kolonnas un sastrēgumus, kā arī bloķēja piekļuvi svarīgiem degvielas termināļiem. Rezultātā, pēc aplēsēm, aptuveni 600 degvielas uzpildes staciju palikušas bez benzīna un dīzeļdegvielas.
Blokādes koncentrējās trīs galvenajos infrastruktūras objektos, tostarp "Whitegate" naftas pārstrādes rūpnīcā Korkā, kā arī noliktavās Limerikā un Golvejā.
Organizācija, kas pārstāv degvielas nozari, brīdināja, ka, ja traucējumi turpināsies, līdz pat divām trešdaļām degvielas uzpildes staciju varētu izsīkt degvielas krājumi.
Problēmas neaprobežojas tikai ar degvielas uzpildes stacijām. Traucējumi skāruši arī transporta un loģistikas nozari. Ir traucēta ostu darbība, sabiedriskā transporta kustībā novērojami traucējumi, un glābšanas dienestu degvielas krājumi tuvojas beigām.
Valdība: valsts kritiskā stāvoklī
Īrijas valdība izsludinājusi ārkārtas situāciju un palielinājusi policijas skaitu, lai nodrošinātu piekļuvi stratēģiski svarīgiem objektiem. Vienlaikus tiek gatavots atbalsta pasākumu kopums visvairāk skartajām nozarēm.
Valsts vadība brīdinājusi, ka valsts varētu būt spiesta pat atteikties no degvielas piegādēm, ja loģistika netiks atjaunota. Īrijas policijas vadība paziņojusi, ka rīkosies stingrāk pret protestētājiem, jo dzīvībai svarīgas infrastruktūras bloķēšana ir nelikumīga.
Galvenais protestu iemesls ir straujais degvielas cenu kāpums. To savukārt ietekmē spriedze Tuvajos Austrumos un riski Hormuza šauruma reģionā, caur kuru tiek transportēta ievērojama daļa pasaules naftas.
Pēdējo nedēļu laikā dīzeļdegvielas cena Īrijā pieaugusi no aptuveni 1,70 eiro līdz vairāk nekā 2,17 eiro par litru, savukārt benzīns sadārdzinājies par vairākiem desmitiem centu litrā.
Ietekme skar visu ekonomiku
Krīze parāda, cik ievainojamas ir mūsdienu piegādes ķēdes. Degvielas plūsmas pārtraukšana ātri ietekmē visu ekonomiku — no transporta un rūpniecības līdz ikdienas patēriņam.
Eksperti brīdina, ka, ja līdzīgi protesti izplatīsies arī citās valstīs, to ietekme var pārsniegt Īrijas robežas un skart visas Eiropas enerģētikas tirgus.
Situācijas risinājums galvenokārt ir atkarīgs no tā, vai valdībai un protestētājiem izdosies panākt vienošanos par degvielas cenām un nodokļiem. Līdz tam valsts paliks situācijā, kur ekonomiskais spiediens un piegādes traucējumi ar katru dienu pastiprinās.