Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs Pēters Maģars saņem Latvijas un citu valstu līderu apsveikumus. Baltais nams klusē
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidente Evika Siliņa, ārlietu ministre Baiba Braže pievienojās daudzu valstu un valdību vadītājiem, kuri apsveikuši Ungārijas opozīcijas līderi Pēteru Maģaru ar pārliecinošo uzvaru parlamenta vēlēšanās, kuras pielika punktu Viktora Orbāna 16 gadu ilgajai valdīšanai.
"Apsveicu Pēteru Maģaru ar vēsturisko uzvaru vēlēšanās Ungārijā. Ar nepacietību gaidu sadarbību ar jums, lai veicinātu kopīgās Eiropas intereses un vērtības," savā "X" kontā rakstīja Siliņa. "Ungārijas tauta ir skaidri un nepārprotami likusi sadzirdēt savu balsi — viņu izvēle ir jārespektē visiem. Spēcīga, demokrātiska Eiropas Savienība, kas balstīta kopīgās vērtībās, kopīgās interesēs un savstarpējā cieņā, kalpo visiem Eiropā un ārpus tās. Latvija ir gatava sadarboties ar Ungāriju, lai sasniegtu šos mērķus," paziņoja Rinkēvičs.
Congratulations to @magyarpeterMP on historic victory in elections in Hungary. I look forward to working with you on advancing common European interests and values.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 12, 2026
The Hungarian people have made their voice heard loud and clear, their choice must be respected by all. A strong, democratic EU built on shared values, common interests, and mutual respect serves everyone in Europe and beyond. 🇱🇻 is ready to work with 🇭🇺 to achieve these goals.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 12, 2026
Līdzīgu gandarījumu par Kremļa diktatora Vladimira Putina drauga sakāvi pauda arī Lietuvas un Igaunijas premjeri Inga Ruginiene un Kristens Mihals.
Hungarians have made a historic choice for a free and strong Hungary in a united Europe, rejecting forces that ignore their interests.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) April 12, 2026
Congratulations to Péter Magyar on winning the election! I look forward to working together on what unites Estonia, Hungary and Europe.
Congrats to Hungarian people and @magyarpeterMP. Wishing you strength and success as you lead Hungary ahead.— Inga Ruginienė (@IRuginiene) April 12, 2026
We look forward to working together to further strengthen Lithuania–Hungary relations and our cooperation in Europe.
Apsveicēju skaitam pievienojās arī tādi līderi, kā Francijas prezidents Emanuels Makrons un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. "Ungārija ir izvēlējusies Eiropu. Eiropa vienmēr ir izvēlējusies Ungāriju. Valsts atkal nostājas uz sava Eiropas ceļa," rakstīja Eiropas Komisijas prezidente.
Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
“Ungārija ir izteikusies,” paziņoja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš pauda gatavību sadarboties ar Maģaru, “stipras, drošas un, galvenais, vienotas Eiropas virzienā”. Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers viņa uzvaru nodēvējis par “vēsturisku brīdi ne tikai Ungārijai, bet arī Eiropas demokrātijai”.
Baltais nams pagaidām nav komentējis savam tēlam katastrofālo rezultātu. ASV prezidents Donalds Tramps tiešā tekstā pauda savu atbalstu Orbānam, bet viceprezidents Džeimss Venss pirms dažām dienām pat devās uz Budapešu, lai aģitētu par Orbānu un nosodītu Eiropas Savienības "bezkaunīgo" iejaukšanos vēlēšanās.
Ungārijā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta vēlēšanās, kurā rekordlielais balsotāju skaits pielika punktu 16 gadus ilgajam premjerministra Viktora Orbāna varas periodam. Kā liecina Ungārijas Nacionālās vēlēšanu komisijas dati tās interneta vietnē, šobrīd saskaitīti 95,63 procenti balsu, un 199 mandātu Nacionālajā asamblejā Orbāna pārstāvētā nacionālkonservatīvā partija "Fidesz" pašlaik iegūst tikai 55 mandātus (27,64% balsu), kamēr tās opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā — 137 (68,84% balsu).
Lai "Tisza" varētu sākt demontēt Orbāna mantojumu, tai jāiegūst konstitucionālais vairākums 133 mandāti.
Maģars jau pavēstījis, ka Orbāns viņu apsveicis ar uzvaru.
Prime Minister Viktor Orbán has just called to congratulate us on our victory.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026
Kad kļuvis skaidrs, ka "Fidesz" cieš sakāvi, Orbāns uzrunāja savus atbalstītājus: "Vēlēšanu rezultāts ir skaidrs un sāpīgs". Viņš pateicās divarpus miljoniem vēlētāju, kuri līdz šim ir balsojuši par viņa partiju, un solīja, ka viņus nekad nepievils. “Mēs nekad nepadodamies — tas ir tas, ko cilvēki par mums zina, mēs nekad nepadodamies. Turpmākajās dienās dziedēsim savas brūces.”
Pirms vēlēšanām Orbāna propagandisti centās radīt paniku, ka Ukraina bezmaz vai iebruks, lai panāktu sev vēlamo vēlēšanu rezultātu. Krievijas medijos ļoti iecienītais Pamattiesību centra analītiķis Zoltans Koškovičs, kurš pastāvīgi sunī Ukrainu, tās prezidentu Volodimiru Zelenski, slavē Krieviju un tās “viedo vadītāju” Putinu, savā “X” kontā jau stāsta, ka “Zelenska režīms nosūta savus rīkļurāvējus uz Ungāriju, lai mēģinātu organizēt Maidanu”.
Zelenska, Ukrainas un arī Eiropas Savienības vadītāju vainošana visās Ungārijas nelaimēs ir viens no Orbāna partijas vēlēšanu kampaņas jājamzirdziņiem, daudzviet izlīmēti plakāti ar "ļaunajiem tēliem" Zelenski, Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu, kā arī Orbāna galveno konkurentu Maģaru ar aicinājumiem "neļaut Zelenskim smieties pēdējam". Gan Orbāns, gan viņa padotie pastāvīgi aicina Ukrainu piekāpties Krievijai un atdot tai visu, ko tā prasa.
Many thx @JDVance ❤️🇪🇺 pic.twitter.com/oa2Q2sY7Dp— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 11, 2026
Dzēlīgi komentētāji aktīvi publicē ekrānuzņēmumus no likmju likšanas platformas “Polymarket”, kas liecina par krasām izmaiņām pēc Džeimsa Vensa atklātās aģitācijas par labu Orbānam. Maza nianse, par Orbānu tikpat aktīvi aģitējošais Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors tur strādā par padomdevēju, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.
Galīgie balsu skaitīšanas rezultāti gaidāmi pirmdienas rītā.