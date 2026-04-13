Maskavas “kara patriarhs” Kirils Lieldienās ticīgos apsveic nepareizos svētkos. Vai tā ir demence? VIDEO
Krievijas patriarhs Kirils, svētku dievkalpojumā, kas ievadīja pareizticīgo Lieldienu svētku svinību ciklu, Kristus Glābēja katedrālē Maskavā sanākušos apsveica nevis Lieldienās, bet gan Ziemassvētkos un Kunga Kristīšanas svētkos (Rietumu pasaulē pazīstama kā Zvaigznes diena, kura tiek svinēta 12. dienā pēc Ziemassvētkiem, janvāra sākumā).
Patriarhs Kirils, kuram kanoniski pakļaujas arī Latvijas pareizticīgā Baznīca, Klusās nedēļas laikā nonāca uzmanības centrā nevis ar tradicionālo apsveikumu, bet gan ar pārteikšanos, kad viņš Lielās (Zaļās) ceturtdienas dievkalpojuma laikā ticīgos apsveica Ziemassvētkos un Kunga Kristīšanas svētkos, un visiem novēlēja to labāko šajos Kristus piedzimšanas svētkos.
Uzsākot sprediķi, Kristus Glābēja katedrālē Maskavā, patriarhs vairāk nekā četras minūtes runāja par Ziemassvētku un Epifānijas (Kunga Kristīšanas) nozīmi, it kā šie svētki būtu atzīmējami tieši šajā brīdī.
Tikai pēc tam, kad dievkalpojuma laikā asistents viņam pienesa kādu mapi ar tajā ielikto “labojumu tekstu”, patriarhs tajā ieskatījās un pēc neilgas minstināšanās piebilda: “Un šodien mēs svinam Lielo Ceturtdienu,” pēc kā turpināja savu runu par Lieldienu tēmu. Lai gan Kirils tieši nesajauca Lieldienas ar Ziemassvētkiem, viņš sajauca Lieldienu nedēļas svarīgāko dienu ar otru lielāko ziemas perioda kristīgo notikumu – Epifāniju.
Krievu patriarha Kirila Lieldienu sprediķa “brīnums” (krievu val.):
Tas varētu nozīmēt, ka 80 gadus vecais Kirils vairs nekontrolē situāciju, neorientējas laikā un neapjēdz ko runā – viņš tikai nolasa priekšā noliktu tekstu, uzsver vairāki komentētāji. Sižetus par patriarha Kirila (laicīgajā pasaulē - Vladimira Gundjajeva) liktenīgo pārteikšanos publicējušas lielākās pasaules ziņu aģentūras, piemēram, britu raidsabiedrība BBC.
Maskavas patriarhāta oficiālajā tīmekļa vietnē vēlāk tika publicēta jau rediģēta sprediķa versija, no kuras visas atsauces uz Ziemassvētkiem un janvāra svētkiem bija izdzēstas.
Šis patriarha neloģiskais sprediķis izsaucis plašu rezonansi, un tiek pieļauts, ka 80 gadus vecajam patriarham varētu būt ar vecumu saistītas “kognitīvas problēmas” (kognitīvās problēmas (traucējumi) ir izziņas procesu – atmiņas, uzmanības, valodas, plānošanas un uztveres – pavājināšanās, kas ietekmē ikdienas funkcionēšanu. Simptomi ietver aizmāršību, grūtības koncentrēties, vārdu meklēšanu un apjukumu. Cēloņi var būt dažādi, tostarp stress, neiroloģiskas slimības (piemēram, Parkinsona slimība), demence).
Oficiāli gan nav bijuši nekādi paziņojumi, ka Maskavas “kara patriarham” varētu būt kādas nopietnas veselības problēmas. Bet te jāpiebilst, ka Krievijā informācija par augsta līmeņa amatpersonu veselības stāvokli bieži ir ierobežota vai filtrēta, par nopietnām problēmām mēdz ziņot novēloti vai vispār neziņot; viņu publiskā aktivitāte tiek izmantota kā “signāls”, ka viss ir kārtībā.
Iepriekš ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad tika ziņots par viņa veselības stāvokli: * 2022. gadā viņš saslimis ar Covid-19 vieglā formā, bet * 2024. gadā plašaziņas līdzekļos parādījās vēsts, ka viņš kādā pasākumā saļimis, taču tas neizraisīja ilgtermiņa veselības krīzi.