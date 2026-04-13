Dzejnieks un mūziķis Kirils Ēcis kļuvis par rezerves karavīru
Dzejnieks, grupas "Alejas" mūziķis un citu žanru mākslinieks Kirils Vilhelms Ēcis pievienojies rezervistu militārās apmācības kursiem.
Kirils Ēcis darbojas vairākos mākslas žanros un 2025. gada vasarā piedzīvoja arī debijas dzejas krājuma "Te nu ir tā vasariņa" iznākšanu. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", tagad Jaunā Rīgas teātra aktrises Gunas Zariņas un režisora Ģirta Ēča dēls savā labo darbu sarakstā var ierakstīt vēl vienu – viņš ir kļuvis par rezerves karavīru.
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas veidotajā portālā Sargs.lv videointervijā Ēcis atklāj, ka pievienoties kursiem viņu pamudinājis laiks, ko pavadījis, studējot ārpus Latvijas. Viņš Vīnes Mākslas universitātē studējis starpdisciplinārās mākslas maģistrantūrā. “Es ārkārtīgi spēcīgi sāku novērtēt gan latviešu valodu, gan mūsu kultūru. Tas viss soli pa solim ir novedis pie izvēles, ka Latvija ir jāaizsargā,” stāsta jaunais rezerves karavīrs.
Militārajās apmācībās Kirilu visvairāk pārsteigusi tieši komunikācija un tas, cik laba ir sadarbība starp nodaļām, vadiniekiem un komandieriem. “Lielākais ieguvums, ko noteikti paņemšu līdzi no šīm apmācībām, ir spēja būt visiem kopā, sadarboties ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, elementāras zināšanas par militāro aizsardzību un, protams, izcila pieredze, ko šeit tiešām dāvā katram,” atzīst Ēcis.