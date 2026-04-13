FOTO: pulcējoties suņiem un slavenībām, klajā laista Māra Mičerevska grāmata "Vai viegli būt garenam?"
Kā apgalvo paši autori, iespējams, pirmo reizi Latvijas vēsturē izdota grāmata, kuras autors ir suns - Frīda, ar nelielu sava saimnieka Māra Mičerevska palīdzību, jo ar īsām ķepām esot grūti rakstīt.
Netipiski grāmatām, šī ir izdota divās krāsās - rozā un zilizaļā krāsā, jo suņi slikti atšķirot krāsas. Taču saturs abām versijām esot pilnīgi vienāds. Katrs lasītājs pats var izvēlēties, kura krāsa tuvāka sirdij vai labāk piestāv grāmatu plauktam.
Grāmata ir filozofiskas pārdomas par suņa un cilvēka attiecībām, interesanti fakti no suņa vēstures, kā arī padomi, kā labāk saprasties ar suni, lai vienam otru būtu vieglāk audzināt. Tas viss ar krietnu humora devu un zināmākā Latvijas karikatūrista Gata Šļūkas ilustrācijām. Grāmatu ar saviem komentāriem papildinājuši arī suņkopības eksperti - suņu treneris Ashats Tartilovs un veterinārārste Anete Kalniņa.
Pasākums notika Kultūras namā Atmoda, un ieradies bija krietns apmeklētāju pulks, ieskaitot sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, kuru vidū bija režisore Linda Olte, politiķis Imants Parādnieks, sociālo portālu personības Ance Tarvida un Marats Kasems, kā arī filmas “Kriminālās Ekselences fonds” zvaigzne Lauris Kļaviņš un citi. Bija ieradušies arī cilvēki ar suņiem, pārsvarā ar takšiem, bet bija novērojams arī pūdelis Persiks, vairāki pekinieši un citu šķirņu pārstāvji.
Jāsaka, ka raibā publika, sevišķi pasākuma sākumā un nobeigumā, sacēla diezgan lielu jandāliņu, un grāmatas autore Frīda nezināmu iemeslu dēļ gribēja nokārtot attiecības ar pūdeli Persiku, ko viņiem gan neļāva darīt. Tas brīžiem radīja skaļu frustrāciju un saimnieku aizbildinājumus, ka Covid-19 pandēmijas laikā ņemtie suņi neesot pietiekami socializēti un tāpēc nereti lielākā suņu pulkā sajūtot vēlmi izrēķināties. Pasākumā gan baumoja, ka Persika un Frīdas konflikts varētu būt izcēlies arī tāpēc, ka Persika saimniece ir Mičerevska bijusī draudzene.
Rakstnieks, publicists, grāmatu izdevējs un bijušais politiķis Māris Mičerevskis uzstājās ar nelielu priekšlasījumu par suņu un cilvēku vēsturi, kā arī sniedza īsu ieskatu uzrakstītajā grāmatā un pastāstīja par to, kā kopā ar Frīdu izlēmuši rakstīt grāmatu.
Grāmata esot domāta visa vecuma lasītājiem no 6 līdz 106 gadu vecumam, bet īpaši patikšot suņu, sevišķi takšu, īpašniekiem. Ar runu uzstājās arī grāmatas ilustrators Gatis Šļūka, kuram šī nav pirmā ilustrētā grāmata.
Pasākums ilga gandrīz divas stundas jaukā atmosfērā ar uzkodām un dzērieniem, kā arī alusdarītavas “Labietis” speciāli Frīdai dāvinātajām piecām kastēm alus. Pasākumu pārtrauca tikai gatavošanās nākamajam pasākumam Kultūras nama Atmoda telpās.
Autore Frīda ir piecus gadus veca takšu šķirnes suņu meitene. Māris Mičerevskis ir bijušais Rīgas domes un Saeimas deputāts, kā arī rakstnieks, vēsturnieks, publicists, grāmatu izdevējs un aktieris.
Grāmatu “Vai viegli būt garenam” izdevusi izdevniecība “Rundas Raksti”, un to jau var iegādāties Latvijas grāmatnīcās. Tās izdošanu atbalstījuši uzņēmumi “Latvijas Finieris” un “Virši”.