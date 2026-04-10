Viņi burtiski iznira no zemes... Lietuvā nelegālie migranti pamanās iekļūt valstī pa slepenu tuneli. VIDEO
Lietuvas robežsargi Viļņas rajonā īstenojuši plašu aizturēšanas operāciju, notverot 30 nelegālos migrantus, kuri valstī no Baltkrievijas iekļuva, izmantojot pašu raktu tuneli zem žoga uz robežās.
Robežsardzes videonovērošanas kameras fiksējušas brīdi, kad liela cilvēku grupa burtiski iznirst no zemes vairākus metrus aiz fiziskās barjeras, kas atdala abas valstis.
Reaģējot uz notikušo, nekavējoties tika sākta vērienīga bēgļu pārtveršanas operācija. Lai neļautu pārkāpējiem izklīst un slēpties meža masīvos, meklēšanā tika iesaistīti robežsargi, policijas spēki un kinologi ar dienesta suņiem, savukārt no gaisa operāciju atbalstīja helikopters un bezpilota lidaparāti. Pateicoties operatīvai rīcībai, lielāko daļu robežpārkāpēju izdevās aizturēt.
Līdz ar nelegālajiem migrantiem likumsargu rokās nonākuši arī trīs iespējamie cilvēku kontrabandisti jeb pārvadātāji, kuri, visticamāk, bija ieradušies grupai pakaļ, lai transportētu to tālāk uz Eiropu. Starp aizturētajiem pārvadātājiem ir divi Ukrainas un viens Gruzijas pilsonis.
Iepriekš par līdzīgiem tuneļiem, kas rakti zem robežžoga hibrīdkara apstākļos, vairākkārt ziņojis arī Polijas Robežsardzes dienests, kas norāda uz jaunu, organizētu un tehniski sarežģītāku taktiku nelegālās migrācijas plūsmās.