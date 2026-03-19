“Telegram” saruna beidzas tiesā: Moldovas pilsonim par migrantu pārvadāšanu Latvijā piespriež cietumssodu
Latgales rajona tiesa kādam Moldovas pilsonim par vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai organizētā grupā piesprieda brīvības atņemšanu uz četriem gadiem sešiem mēnešiem un ieceļošanas aizliegumu uz pieciem gadiem, informēja prokuratūrā.
Kāda persona laika posmā no 2025. gada 9. jūnija līdz 13. jūnijam aplikācijā "Telegram" sazinājās ar apsūdzēto. Vīrietis, būdams informēts, ka jāpārvadā nelegālie migranti no Baltkrievijas-Latvijas pierobežas līdz Rīgai, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties, ka organizētās grupas sastāvā iesaistītas vēl vismaz divas personas, piekrita piedāvājumam, saņemot par to samaksu.
Cits organizētās grupas dalībnieks, kuru uzrunāja minētā persona, Baltkrievijā satika trīs nelegālos migrantus un pavadīja tos līdz Baltkrievijas-Latvijas robežai, kur deva viņiem norādījumus doties tālāk uz priekšu, lai, apejot robežkontroli, pārietu robežu, kā arī par nokļūšanu līdz vietai, kur viņus transportlīdzeklī bija jāuzņem apsūdzētajam.
Vīrietis norādītajā vietā Ludzas novadā uzņēma automašīnā trīs Marokas pilsoņus un devās ceļā, lai nogādātu personas Rīgā, kad transportlīdzekli ar tajā esošajiem migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, apturēja Militārās policijas amatpersonas.
Par šādu noziegumu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanas sodu no diviem līdz desmit gadiem.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.