Riski var tikai pieaugt - robežsardzes priekšnieks brīdina, ka, iestājoties siltākam laikam, migranti atkal lauzīsies Latvijā
Turpinoties siltākam laikam, var pieaugt nelegālās migrācijas riski, atzina Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Nelegālās migrācijas plūsmu ietekmēja arī ramadāns, līdz ar to, marta vidū noslēdzoties šim musulmaņu svētajam mēnesim, nelegālās migrācijas riski varētu pieaugt, atzina Pujāts.
Karš Tuvajos Austrumos globāli cilvēku plūsmu ietekmējis, taču avioreisi no šī reģiona ir pilnībā atcelti vai ierobežoti, līdz ar to līdz Latvijas robežai nokļūt bez pārlidojumiem ir ļoti ilgi un sarežģīti, papildināja Pujāts.
Jau ziņots, ka līdz ceturtdienai kopumā šogad no Latvijas - Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir apturēti 195 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.