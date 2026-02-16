Lai ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu, Vācija paziņo par robežkontroles pagarināšanu vēl uz sešiem mēnešiem
Vācija vēl uz sešiem mēnešiem pagarinās robežkontroli, kas pirmo reizi tika ieviesta 2024. gada septembrī bijušā kanclera Olafa Šolca laikā.
Iekšlietu ministrija, paziņojot par pagarinājumu, norādīja, ka tas nepieciešams, jo iztrūkst darbotiesspējīgas Eiropas mēroga migrācijas politikas. Robežkontrole, kas jau iepriekš tika divreiz pagarināta, tagad būs spēkā līdz 2026. gada septembra vidum.
Eiropas Šengenas zonas dalībvalstīm ir atļauts uz laiku līdz diviem gadiem atjaunot robežkontroli, reaģējot uz nopietniem draudiem, piemēram, terorismu vai liela mēroga neatļautu migrāciju.
Vācija, līdzīgi kā Polija un Austrija, atjaunoja pārbaudes, atsaucoties uz nekontrolētas migrācijas radītajiem draudiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Kanclera Frīdriha Merca valdība vēl vairāk pastiprināja robežkontroli, palielinot policijas darbinieku skaitu un atraidot lielāko daļu patvēruma meklētāju.
Decembrī Mercs solīja, ka Vācija drīz varēs pārtraukt kontroli uz robežām pēc Eiropas Savienības (ES) valstu apņemšanās labāk apsargāt bloka ārējās robežas. Taču pagaidām Vācija nav atteikusies no pārbaudēm, neraugoties uz tiesas spriedumu jūnijā, kurā tika konstatēts, ka valdība ir pārkāpusi likumu, nosūtot atpakaļ uz Poliju trīs patvēruma meklētājus no Somālijas, neizskatot viņu prasības.
No pagājušā gada septembra vidus līdz janvāra beigām robežkontroles rezultātā atpakaļ tika nosūtīti gandrīz 50 000 cilvēku, atklāja Iekšlietu ministrijas preses pārstāvis.