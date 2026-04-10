Havaju salās notiesā ārstu, kura mēģinājums ekskursijas laikā nogrūst sievu no klints satrieca sabiedrību
ASV Havaju salās noslēgusies tiesas prāva, kas piesaistīja sabiedrības uzmanību. Uz apsūdzēto sola bija ārsts, kuru apsūdzēja sievas nežēlīgā piekaušanā un mēģinājumā viņu nogrūst no klints ekskursijas laikā viņas dzimšanas dienā. Toreiz viņu nācās notvert vērienīgā policijas operācijā, iesaistot pat helikopteru.
47 gadus vecais anesteziologs Gerhards Konigs bija apsūdzēts savas sievas Arielles slepkavības mēģinājumā ekskursijas laikā viņas 36. dzimšanas dienā, un viņam draudēja mūža ieslodzījums. Zvērinātie trešdien viņu atzina par vainīgu mazāk smagākā noziegumā, proti, slepkavības mēģinājumā bez iepriekšēja nodoma, kas noticis spēcīgu psihisku vai emocionālu pārdzīvojumu rezultātā.
2025. gada 24. martā policija paziņoja, ka atrada noasiņojošu sievieti uz pārgājienu takas pēc tam, kad saņēma ziņojumu par kādu vīrieti, kurš sit sievieti. Cietusī toreiz apgalvoja, ka vīrs viņu piekāvis, vairākkārt ar akmeni iesitis pa galvu un mēģinājis nogrūst no klints, kā arī mēģinājis iedurt ar šļirces adatu. No izrēķināšanās viņu izglābušas divas garāmgājējas, kas izdzirdējušas kliedzienus. Viņas vīrs aizbēdzis no notikuma vietas, un arestēts pēc vairāku stundu meklēšanas operācijas.
Pāris apprecējās 2018. gadā, viņiem ir divi mazi bērni. Tiesā Arielle liecinājusi, ka 2024. gadā bija kļuvusi emocionāli tuva ar kādu kolēģi, kaut gan tas nekad nav pārvērties fiziskās attiecībās. Vīrs decembrī uzzinājis par viņas flirtu, un gandrīz katru dienu pārbaudījis viņas telefonu. Pāris mēģinājis salabot savas attiecības, vēršoties pie pāru attiecību konsultantiem.
Savā dzimšanas dienā, ceļā uz sen ieplānoto ceļojumu, viņa saņēma vīra apsveikuma kartīti, kurā bija teikts: “Šajā pasaulē nav tādu pārāk smagu šķēršļu, kurus tevis dēļ es nespētu pārvarēt.” Viņi devušies uz Oahu salas slaveno “Pali Puka” taku, un gleznainajā skatu vietā “Pali Lookout” apmēram 366 metru augstumā notika liktenīgais incidents, kad vīrs mēģinājis viņu nofotografēt kraujas malā, bet viņa atteikusies, baidoties no augstuma. Viņa tiesā liecināja, ka vīrs pēkšņi sācis viņu vilkt kraujas virzienā, pēc tam cīņas laikā mēģinājis iedurt ar šļirces adatu un sitis ar akmeni pa galvu. “Aizveries, neviens tevi šeit nedzirdēs, neviens tevis neizglābs,” viņš esot teicis.
Savukārt Gerhards, kamēr slapstījās no policijas, piezvanījis savam 19 gadus vecajam dēlam no pirmās laulības, un atzinies mēģinājumā nogalināt Arielli, jo uzskatīja, ka sieva viņam mēnešiem ilgi likusi ragus, tiesā liecinājis viņa dēls. Sarunā, izmantojot “FaceTime” tēvs esot apgalvojis, ka grasās nolēkt no klints.
Pats Gerhards tiesā liecināja, ka konflikts noticis, viņiem strīdoties par sievas neuzticību. Viņš apgalvoja, ka tā bija sieva, kas mēģinājusi viņu nogrūst no klints, sagrābusi viņa sēkliniekus un nogāzusi zemē, kā arī iesitusi viņam ar akmeni pa seju. Visas traumas sievai viņš esot nodarījis pašaizsardzības nolūkā.
Pēc uzbrukuma Arielle iesniedza pieteikumu tiesā par laulības šķiršanu. Gerhardam Konigam piespriesto sodu pasludinās 13. augustā, viņam draud līdz 20 gadu ieslodzījums.