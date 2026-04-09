Jaunumi ASV ātrgaitas tramvajā zvēriski nogalinātās ukraiņu bēgles Zaruckas slepkavas lietā, tie pārsteiguši daudzus
Pagājušā gada vasarā ASV sabiedrību šokēja ukraiņu bēgles Irinas Zaruckas zvēriskā slepkavība Ziemeļkarolīnas pilsētas Šarlotas ātrgaitas tramvajā, kad viņai pilnīgi bez jebkāda iemesla no aizmugures ar nazi uzbruka kāds melnādainais, kamēr pārējie pasažieri nepievērsa uzmanību jaunās sievietes noasiņošanai līdz nāvei. Nu Zaruckas slepkavības lietā ir būtisks pavērsiens, kas pārsteidzis daudzus.
Daudzkārt tiesātais un psihiski neveselais bezpajumtnieks, 35 gadus vecais Dekarloss Brauns juniors 2025. gada 22. augustā ar nazi no aizmugures uzbruka 23 gadus vecajai Irinai Zaruckai, un viņas slepkavību fiksēja novērošanas kamera.
Ziemeļkarolīnas štata Meklenburgas apgabala tiesa atzinusi, ka vīrietis ir “nespējīgs piedalīties tiesas procesā”, kurā viņu apsūdz slepkavībā, saistībā ar ko nu jau bijusī ģenerālprokurore Pema Bondi bija paziņojusi par apsūdzības mērķi panākt maksimāli barga soda piespriešanu, “lai viņš nekad vairs neredzētu dienas gaismu kā brīvs cilvēks”. Ziemeļkarolīnā par pirmās pakāpes slepkavību draud pat nāvessods, tiesa, šajā štatā nāvessods nav izpildīts kopš 2006. gada.
Raidstacija WBTV vēsta, ka Brauna juniora stāvoklis 29. decembrī tika novērtēts slimnīcā, un speciālistu sagatavotajā ziņojumā tika apgalvots, ka viņš nav spējīgs stāties tiesas priekšā. Nolemts uz 180 dienām atlikt tiesas sēdi, kurā spriedīs par viņa spēju stāties tiesas priekšā.
Ja tiesnesis nolems, ka Brauns juniors nav spējīgs stāties tiesas priekšā, saskaņā ar štata likumu apsūdzības tiks noraidītas. Tomēr viņš var atļaut apsūdzības slepkavībā iesniegt atkārtoti, ja Brauns juniors kādreiz atgūs nepieciešamās prāta spējas. Saskaņā ar Ziemeļkarolīnas likumu apsūdzētais tiek uzskatīts par spējīgu stāties tiesas priekšā, ja viņš spēj saprast tiesvedības dabu un mērķi, izprast savu situāciju saistībā ar tiesas procesu un saprātīgā veidā palīdzēt savai aizstāvībai.
Brauns juniors ir bieži nonācis konfliktā ar likumu, tostarp bijis notiesāts uz piecu gadu brīvības atņemšanu par laupīšanu, izmantojot bīstamu ieroci. Šogad janvārī viņu jau arestēja par vairākkārtēju zvanīšanu no slimnīcas ārkārtas situāciju dienestam. Pēc tam tiesnese viņu atbrīvoja bez drošības naudas. Brauna juniora māte bija paziņojusi vietējā televīzijā, ka dēlu, kuram diagnosticēta šizofrēnija, nācās ievietot psihiatriskajā slimnīcā, jo viņš mājās bija kļuvis agresīvs. Savukārt viņa māsa pastāstīja CNN, ka viņš vairākkārt uzbrucis saviem tuviniekiem un uzskatījis, ka viņam galvā iemontēts čips.
Uz Zaruckas slepkavības izraisītā sašutuma fona ASV prezidents Donalds Tramps pieprasīja viņam nāvessodu, bet divus mēnešus pēc traģēdijas štata gubernators Džošs Steins parakstīja tā dēvēto “Irinas likumu”, kas aizliedz atbrīvošanu bez drošības naudas lietās par dažiem vardarbīgiem noziegumiem, kā arī recidīvistiem.
Drīz pēc slepkavības izcēlās jauns skandāls, kad Trampu atbalstošā televīzijas kanāla “Fox News” raidījuma vadītājs Braiens Kilmīds diskusijas laikā ierosinājis piespiedu kārtā iemidzināt psihiski neveselos bezpajumtniekus. Kilmīds piedalījās diskusijā kopā ar diviem citiem raidījuma “Fox & Friends” vadītājiem, kad Einslija Ērhārda paziņoja, ka vairākkārtējiem likumpārkāpējiem vieta ir cietumā, bet Lourenss Džonss, stāstot par apdraudētajiem pilsoņiem uz ielas un sabiedriskajā transportā, apgalvoja, ka psihisku problēmu mākto bezpajumtnieku palīdzībai tiek tērēti miljardiem dolāru un daudzi nevēlas pieņemt palīdzību, tādēļ viņiem ir nepieciešams likt izvēlēties — vai nu beidzot pieņemt varas iestāžu nodrošināto palīdzību vai tikt ietupinātiem aiz restēm. Braiena Kilmīda recepte bija radikālāka. “Vai arī piespiedu letālā injekcija vai kaut kas tāds. Vienkārši nogaliniet viņus.”
Pēc sašutuma vētras Kilmīds atvainojās par savu ieteikumu nogalināt garīgi slimos bezpajumtniekus, atzīstot, ka viņa replika bijusi “ārkārtīgi bezjūtīga”. “Es kļūdaini teicu, ka viņiem vajadzētu saņemt nāvējošu injekciju. Es atvainojos par šo ārkārtīgi bezjūtīgo piezīmi. Protams, es apzinos, ka ne visi garīgi slimie bezpajumtnieki rīkojas tā, kā to izdarīja noziedznieks Ziemeļkarolīnā, un daudzi bezpajumtnieki ir pelnījuši mūsu empātiju un līdzjūtību.”
Jāpiebilst, ka Kilmīda skandalozais ieteikums tiešraidē izskanēja nieka dažas stundas pirms Trampa tuvā sabiedrotā Čārlija Kērka nošaušanas uzstāšanās laikā Jūtas štata Oremā, bet televīzijas kanāla MSNBC analītiķis Metjū Dauds tika atlaists par to, ka pēc Kērka nošaušanas atļāvās paziņot, ka naidpilna retorika var novest pie naidpilnas rīcības un pats Kērks aktīvi nodarbojās ar kūdīšanu pret dažādām sabiedrības grupām.
Jau ziņots, ka Irina Zarucka nesen no Ukrainas, kur viņa bija spiesta mitināties bumbu patvertnē, 2022. gadā pārcēlās uz ASV kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem, glābjoties no Krievijas invāzijas radītā posta. Radinieki stāstīja, ka viņa sapņoja par jaunu un drošāku dzīvi.