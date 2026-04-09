Pasažiere paliek neziņā, kad "Finnair" lidmašīna pēkšņi maina virzienu prom no galamērķa Igaunijā
Pagājušajā nedēļā vēlu pirmdienas vakarā "Finnair" lidmašīna, kas lidoja no Helsinkiem uz Tartu, nesasniedzot galamērķi, dronu draudu dēļ bija spiesta atgriezties. Šī negaidītā situācija pārsteidza jaunu pasažieri, kas atradās uz klāja.
Kā skaidroja lidmašīnas pasažiere, kas atgriezās mājās no slēpošanas kūrorta Somijā, viņas biļeti iegādājās ceļojuma organizators, kurš lidojumā nepiedalījās. Visa informācija par turpmākiem soļiem nonāca pie viņa, nevis pie pasažieres. "Jo bija pusnakts, šī informācija tika pazaudēta," norādījis notikumu dalībnieks, kurš vēlējies palikt anonīms. Galu galā meitenei palīdzēja atsaucīgs igauņu vīrietis.
"Finnair" komunikāciju vadītāja Suvi Aaltone teica, ka viņa nevar komentēt atsevišķus klientu gadījumus, ņemot vērā personas datu aizsardzību. "Mēs ļoti atvainojamies, ka šī situācija radīja neērtības mūsu klientiem," viņa piebilda. "Ceļojot bez pavadības, nepilngadīgajiem tiek nodrošināta īpaša aprūpe visā ceļojuma laikā, arī ārkārtas situācijās."
Tajā pašā laikā Aaltone norādīja, ka iekšējos lidojumos Šengenas zonā "Finnair" neprasa pasažieru pases datus. Tas nozīmē, ka, ja bērnam nav noformēta nepilngadīgā pavadīšanas pakalpojums, tiek uzskatīts, ka viņš ceļo pats, piebilda komunikāciju vadītāja. Saskaņā ar "Finnair" datiem, šajā lidojumā nebija neviena pasažiera, kuram būtu rezervēts šāds pakalpojums, raksta "Postimees.ee".
Saskaņā ar Aaltone teikto, ja lidojumu grafiks tiek izjaukts, "Finnair" sazinās ar klientiem pa telefonu un e-pastu, kas norādīts biļetes rezervācijā. Viņa uzsvēra, ka, ja lidojums tiek atcelts, uzņēmums nekavējoties sāk meklēt aizvietotāju, un klienti saņem informāciju par jauno lidojumu pēc pirmās iespējas.
"Tūlīt pēc atgriešanās Helsinkos klienti saņēma īsziņu par lidojuma atcelšanu, un 30-60 minūšu laikā viņiem tika nosūtīta informācija par jauno lidojumu nākamajā dienā un naktsmītnēm," sacīja Aaltone.
Viņa piebilda, ka "Finnair" klientu apkalpošanas darbinieks tikās ar pasažieriem Helsinku lidostā uzreiz pēc lidmašīnas atgriešanās un atbildēja uz viņu jautājumiem.
Meitene no Helsinkiem uz Tallinu izlidoja agri otrdien no rīta, pēc tam devās ar autobusu uz Tartu.
Šim lidojumam portālā "Flightradar24" sekoja vairāk nekā 3500 cilvēki, un tajā brīdī tas ieņēma trešo vietu pasaulē pēc skatītāju skaita.