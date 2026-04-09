"Mēs radītu ļoti bīstamu precedentu!" Grieķijas premjers asi kritizē Irānas plānu iekasēt nodevu par Hormuza šķērsošanu
Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis trešdien aicināja panākt, lai kuģi pēc Irānas kara beigām varētu droši un bez maksas šķērsot Hormuza šaurumu, un nosauca Irānas pieprasīto nodevu par "pilnīgi nepieņemamu".
"Es nedomāju, ka starptautiskā sabiedrība būtu gatava pieņemt to, ka Irāna uzstāda nodevu iekasēšanas punktu visiem kuģiem, kas šķērso šo šaurumu," Micotakis pavēstīja ASV telekanālam CNN. "Man tas šķiet pilnīgi nepieņemami."
Grieķijai ir viena no pasaulē lielākajām tirdzniecības flotēm pēc kravu ietilpības. ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara pret Irānu laikā kuģošana caur Hormuza šaurumu praktiski apstājās Irānas uzbrukumu un draudu dēļ.
Pirms nedēļas nogalē plānotajām ASV un Irānas miera sarunām Irāna ir pavēstījusi par ieceri iekasēt nodevu no kuģiem par drošu Hormuza šauruma šķērsošanu.
ASV prezidents Donalds Tramps ir paudis ideju, ka ASV un Irāna varētu kopīgi garantēt drošību Hormuza šaurumā, bet šīs idejas detaļas nav skaidras.
Micotakis sacīja, ka var būt vajadzīga atsevišķa starptautiska vienošanās par Hormuza šaurumu, bet tā nedrīkst ietvert nodevas. "Mēs radītu ļoti bīstamu precedentu, ja tas notiktu ar kuģošanas brīvību," brīdināja premjers.
Arī Vācijas valdība ir aicinājusi nodrošināt Hormuza šķērsošanu bez maksas. Vācijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs sacīja, ka šis šaurums neatrodas tikai Irānas ūdeņos un uz to attiecas ANO Jūras tiesību konvencija. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt brīvu, drošu un bezmaksas kuģošanu, kad atsāksies satiksme Hormuza šaurumā, sacīja preses sekretārs.